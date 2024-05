“Non so ballare. Il mio modo di ballare è la poesia”: Perugia celebra il poeta brasiliano Mario Quintana

“La poesia/ è la bottiglia/ di un naufrago/ che gioca con il mare./ Chi la trova/ salva se stesso” scriveva Mario Quintana, il poeta brasiliano che verrà celebrato a trent’anni dalla sua morte nello splendido scenario della città di Perugia.

L’incontro “Non so ballare. Il mio modo di ballare è la poesia”, organizzato dall’Università per Stranieri in collaborazione con la casa editrice Graphe.it edizioni e con la libreria Mannaggia di Perugia, si svolgerà giovedì 16 maggio 2024, alle 17.30, nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri. Dopo il saluto del rettore Valerio De Cesaris, ci sarà un dialogo tra la poetessa Anna Maria Farabbi e il traduttore Natale Fioretto, docente all’Università per Stranieri. La lettura di alcuni poesie di Quintana sono affidate all’attore Luigi Diberti.

Mario Quintana, 1906-1994, è fra i più rilevanti poeti brasiliani che ha saputo imporsi all’attenzione internazionale. Ha goduto ampiamente del favore della critica ufficiale in patria conquistando numerosi riconoscimenti. Di sé ha detto: “Ho sempre pensato che ogni tipo di confessione che non sia trasfigurata dall’arte sia indecente. La mia vita è nelle mie poesie, io sono le mie poesie, non ho mai scritto, nemmeno una virgola, che non fosse una confessione”.

È conosciuto in patria come il poeta delle cose semplici, grazie ai suoi versi giocosi, fantasiosi ma sempre profondissimi. Tratto distintivo dei suoi testi poetici sono la brevità e la compattezza dei versi che ben rappresentano l’attimo, breve, leggero e apparentemente privo di emotività, e in ultima analisi la vita stessa.

Poeta fortemente immaginifico, Quintana persegue l’ideale di un linguaggio trasparente, sintesi perfetta fra chiarezza e sorpresa. Le tre traduzioni curate dalla Graphe.it edizioni di Perugia sono la raccolta “Il colore dell’invisibile”, un momento tra i più felici dell’intero percorso poetico di Quintana, “L'apprendista stregone”, che conquista il lettore con la sua sensibilità insieme delicata e dirompente, enigmatica e fantasiosa, e un'antologia dal titolo “Per vivere con poesia” con pensieri, aforismi e poesie. La versione italiana di tutte e tre le opere è di Natale Fioretto con testo portoghese a fronte.