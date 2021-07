GIOVANI DI TALENTO La cantante gualdese, Mariasole Fazi, confermata a Suoni Controvento. Primo album in arrivo...

La giovane aprirà il concerto della cantante Adelasia, il 31 luglio 2021 alle ore 21:30 a Sigillo. Sta già lavorando a una sua prima raccolta in uscita per l'autunno dove è autrice sia della musica che dei testi

Per il secondo anno consecutivo la giovanissima cantante di Gualdo Tadino Mariasole Fazi è stata invitata a partecipare alla rassegna artistica Suoni Controvento. Si esibierà in apertura al minitour della cantante Adelasia, il 31 luglio 2021 alle ore 21:30 a Sigillo (Villa Anita). Si tratta di una importante riconferma, visto che anche lo scorso anno aveva partecipato alla manifestazione, aprendo il concerto della bravissima Sara Jane Ceccarelli.

Quest’anno si esibirà insieme ai musicisti ed amici del conservatorio Simone Pascolini e Giordano Merli, rispettivamente al basso e chitarra.

Mariasole ha 14 anni e mezzo, frequenta già da due anni il conservatorio Morlacchi di Perugia, indirizzo canto jazz, oltre allo studio del pianoforte e del sassofono. Ha frequentato il primo liceo linguistico Casimiri.

Dalla scorsa estate e ancor più in questi mesi estivi si sta esibendo in duo/trio e quartetto in vari locali e piazze a Gualdo Tadino e dintorni, oltre all’impegno con la banda musicale Città di Gualdo Tadino di cui fa parte dallo scorso anno, con sax e voce.

La giovane gualdese sta lavorando ad un suo progetto come cantautrice, di prossima uscita in autunno, in cui è autrice sia del testo che della musica.

Mariasole ringrazia gli organizzatori di Suoni controvento e le amministrazioni locali per la splendida opportunità che le hanno riservato anche quest’anno.