“La marcia dei 1000 calici”, sei cantine umbre protagoniste di Corso Garibaldi District

Prendono il via venerdì 25 giugno gli appuntamenti di promozione del quartiere di Corso Garibaldi a Perugia. Un programma che durerà per tutta l'estate, da giugno a settembre, per un totale di sei eventi. Tutto all’interno del progetto Corso Garibaldi District, con il quale vengono organizzate manifestazioni e iniziative di riqualificazione del quartiere del Borgo d’Oro, con il patrocinio del Comune di Perugia.

Si inizia il 25 Giugno con “La marcia dei 1000 calici”. La manifestazione si terrà lungo la prima parte di Corso Garibaldi, in piazza Lupattelli e via dei Pellari: saranno ospitate alcune delle nuove e giovani cantine di vino del territorio umbro che adottano un sistema di produzione di vino biologico e in alcuni casi biodinamico.

In totale 6 le cantine del panorama regionale ospiti: Cantina Raina (Casesparse, Montefalco), Cantina Cenci (Vocabolo Anticello, San Biagio di Marsciano), Cantina Lumiluna (Mercatello di Marsciano), Cantina Antonioli (Loreto, Gubbio), Cantina Fattoria Mani di Luna (Torgiano), Cantina Marco Merli (Casa del Diavolo).

Dalle ore 18.30 sarà possibile cenare lungo la via con le diverse e multietniche cucine dei vari ristoranti della zona: si potrà cenere al tavolo nei vari ristoranti della zona o approfittando dei take away dei vari street food della via come Sapore Greco, Zin Zan, Ristorante Mandela, Dal Mi' Cocco, Il Giardino, Wang noodles.

L'organizzazione è a cura dell'associazione Assogaribaldi con il contributo dei commercianti di Corso Garibaldi e in collaborazione con l'associazione Vivi il Borgo.