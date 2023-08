Mantignana in Settembre, cinquant'anni di buona cucina e tradizione

Superati i 1500 coperti nel primo fine settimana, con grande soddisfazione del locale circolo Arcs che ha puntato molto sulla 50esima edizione di Mantignana in settembre – Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici, in scena nella frazione corcianese fino a domenica 3 settembre. Ogni sera, dalle 19.30, sarà possibile cenare gustando piatti della tradizione e la ormai famosa ‘cilona’, una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro, ricetta inventata da Luciano Giannoni, mantignanese doc e amatissimo dalla comunità.

Una comunità che proprio in questa festa ritrova il suo senso di appartenenza e si mette al lavoro per accogliere le persone che arrivano da diverse parti dell’Umbria per assaggiare questa prelibatezza e non solo: il programma di Mantignana in settembre prevede infatti anche musica, serate danzanti, intrattenimento e sport. Martedì 29 agosto alle 21.30 c’è l’orchestra Manuel Malanotte; mercoledì 30 alle 16 Torneo di burraco e alle 22 serata con Dee Radio al Katooba pub; giovedì 31 alle 21.30 serata danzante con Matteo Tassi e venerdì primo settembre alle 22 Outside band.

Sabato 2 e domenica 3 settembre, poi, le iniziative si moltiplicano: nella prima giornata, alle 17, è in programma l’inaugurazione del centro cinofilo sportivo Zampe Mo-leste, con i tre nuovi campi di addestramento adiacenti alla palestra, dove ci saranno dimostrazioni di agility dog, rally-O e hoopers; alle 17.30 si darà avvio alla Giornata del piccolo atleta, a cura di Us Mantignana Montemalbe, dedicata ai ragazzi nati tra il 2011 e 2018, per un pomeriggio di sano sport e divertimento; alle 18.30, poi, animazione e spettacolo di magia di Magic Andrea, ai Giardini pubblici e alle 22 dj set di Carlettolife al Katooba pub.

Domenica 3 settembre si inizia con la gara di ricerca di tartufi, organizzata da Zampe Mo-leste alle 8.30 per poi proseguire con una passeggiata sulle colline di Mantignana, alle 9. Allo stesso orario partirà anche una moto passeggiata organizzata da ‘Amici in moto’ e poi tutti a pranzo negli stand gastronomici che in questa giornata sono aperti anche alle 13 oltre che alle 19.30. Spazio anche al teatro con la compagnia de ‘Gli inossidabili’ e la commedia ‘Il condominio pazzo’, in scena nella sala superiore del Circolo Arcs.

L’evento si chiuderà al Katooba pub con Sky Pink, non prima però di aver accolto con tutti gli onori il cittadino mantignanese Giuseppe Paolino, di ritorno dalla sua impresa che lo ha portato a raggiungere Capo Nord in bicicletta per uno scopo benefico: attraverso il progetto ‘Gocce per la vita. Mantignana -Capo Nord’ ha raccolto fondi da destinare al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Alle 21 si terrà, dunque, la cerimonia di consegna dei fondi raccolti, che includono anche una donazione da parte di Arcs Mantignana.