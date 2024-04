Mannaggia, gli appuntamenti del weekend in libreria

Per il fine settimana la libreria Mannaggia di Perugia propone due appuntamenti che celebrano la potenza del romanzo e la vivacità del fumetto.

Venerdì 26 aprile, alle 18.30, incontro con Francesco Serino, libraio e scrittore che con il suo “Patrizia 1965” offre uno spaccato della vita provinciale, tessendo un affresco tragicomico che risuona con la profondità del legame tra madre e figlio. La libraia Francesca Chiappalone dialogherà con l’autore.

Il giorno seguente, sempre alle 18.30, il viaggio continua attraverso le pagine colorate di “Loops” un’opera grafica che sfida i confini di arte e scienza, di Elisa Macellari e Luca Pozzi.

Il fumetto, edito da Bao Publishing, si distingue per l’approccio innovativo nel trattare argomenti come la natura del tempo e la struttura dell’universo. Il libro, frutto di una lunga conversazione tra Pozzi e il noto fisico Carlo Rovelli, esplora le origini della scienza e il progresso delle teorie cosmologiche in un formato accessibile e visivamente coinvolgente.

Elisa Macellari, italo-thailandese nata e cresciuta a Perugia, nonché disegnatrice del logo della libreria Mannaggia, è illustratrice per case editrici e riviste nazionali e internazionali. Luca Pozzi è invece un artista con una marcata inclinazione per le tematiche scientifiche. I due saranno i protagonisti dell’incontro di sabato 27 aprile insieme a Moira Bartoloni, docente dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci.