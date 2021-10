Tutto pronto per la Mangiaunta 2021, alla scoperta dell'extravergine d'oliva a Giano dell'Umbria tra frantoi e cooking show con i migliori chef

Tutto è pronto a Giano dell'Umbria per il taglio del nastro sabato 30 ottobre della XVI edizione de ‘La Mangiaunta’, itinerario oliogastronomico a Giano dell’Umbria e nei borghi circostanti alla scoperta dell’extravergine d’oliva e delle altre eccellenze del territorio.

Alle ore 11 (Sala Fra Giordano a Giano dell’Umbria) è in programma la conferenza stampa di presentazione, momento in cui sarà dato il via ufficialmente alla manifestazione con interventi del sindaco Manuel Petruccioli, del vicesindaco Jacopo Barbarito e del capo panel Giulio Scatolini.

Tra degustazioni, tour nei frantoi, cooking show, eventi, workshop, mostre, musica e passeggiate, riparte così in grande stile “La Mangiaunta” in programma il 30, 31 ottobre e 1 novembre.

Manifestazione organizzata dal Comune ed inserita nel programma di Frantoi Aperti, evento dell’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro.

A caratterizzare la tre giorni di iniziative il caratteristico tour nei Frantoi: Filippi, Flamini, Locci, Speranza e Società Agricola Oro di Giano. Saranno queste le tappe dell’itinerario tra i cinque frantoi, con una bottiglia di olio in omaggio che sarà riservata a chi completa il tour.

Tra le iniziative in programma nei tre giorni, anche degustazioni guidate di olio San Felice (la cultivar caratteristica di Giano), cooking show sull’olio extra vergine d’oliva nella torta di Pasqua e sul tegamaccio di legumi. Inoltre, passeggiate anche tra “ulivimmortali”, mostre fotografiche e musica sotto l’ulivo centenario di Macciano, a Giano dell’Umbria.

Per conoscere i segreti dell'olio extravergine di oliva in cucina si potrà così partecipare ai ??????? ???? con Lorenzo Cantoni del Ristorante Il Frantoio di Assisi (miglior Chef dell'olio 2021 AIRO) per scoprire come cucinare la torta di Pasqua della tradizione umbra e il tegamaccio di legumi, rendendo l'Olio EVO protagonista assoluto, riconoscendogli il giusto ruolo di ingrediente e non di condimento. Con la partecipazione di Daniele Falchi, per scoprire curiosità e storia della cucina umbra. Veri e propri laboratori gastronomici, concept food innovativi frutto di ricerca e tecnica, che propone la cultura gastronomica umbra con una nuova chiave di lettura: si parte dall’olio e si abbinano gli altri ingredienti.

Una torta di Pasqua realizzata sostituendo totalmente il grasso animale dello strutto, con la pregiata mono cultivar “San Felice” inserita nella ricetta con equilibrio e proporzione. Mono cultivar che sarà protagonista anche delle degustazioni guidate a cura di Giulio Scatolini: "Quando si assaggia, si parla o si scrive dell'olio umbro bisogna sempre intingere il naso, la lingua e la penna nell'arcobaleno". E sull’olio di Giano, Scatolini sottolinea il blend Moraiolo - San Felice - Leccino: “Un olio armonico e universale, ideale per tutti i piatti, né troppo amaro (solo per le bistecche), né troppo dolce (solo per il pesce)”.

Programma

?????? ?? ???????

Dalle 10:00 alle 19:00

TOUR DEI FRANTOI

Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva e prodotti del territorio.

Visita e degustazione nei 5 frantoi che aderiscono al tour, in omaggio a tutti i partecipanti una bottiglia di olio nuovo da 0,25cl (Navetta gratuita ogni 60 ’- Partenza da Piazza San Francesco- Giano dell’Umbria. Durata tour 2.5 ore circa).

Ore 11.00 - Sala Sala Fra Giordano

Conferenza stampa di presentazione

Ore 12:00 – Ex Teatro [apertura fino alle 19.00]

INAUGURAZIONE ed APERTURA MOSTRE FOTOGRAFICHE

Massimo Biondini - TERRE LEGGENDARIE : Scozia, l’isola di Skye

Fabio Mazzeo - ME...ED I MARTANI : I Monti Martani (e dintorni), “visti” con la Tecnica del

“mosso creativo”

Mauro Bani - OLTRE L’IRIDE : Ritratti

Marta Leniart - L'ALTRO SGUARDO: realtà sospese

Ore 17.15 – Sala Fra Giordano

COOKING SHOW – La Torta di Pasqua della tradizione umbra

Con lo Chef Lorenzo Cantoni [miglior chef dell’olio 2021] e Daniele Falchi

L’olio extra vergine d’oliva nella torta al formaggio della tradizione! Cultura alimentare e benessere, un viaggio sensoriale tra gusto, leggerezza e curiosità.

Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3920452172 | info@anna7poste.it

Ore 18.30 – Sala Fra Giordano

COOKING SHOW – Il tegamaccio di legumi

Con lo Chef Lorenzo Cantoni [miglior chef dell’olio 2021] e Daniele Falchi

Zuppe, minestre e…le leggende del tegamaccio. Una scelta accurata dei migliori legumi umbri, coltivati in maniera naturale ed esaltati dalla presenza dell’olio. Scopriremo come abbinare i vari tipi di legumi alle varie cultivar umbre di oli extra vergine d’oliva.

Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3920452172 | info@anna7poste.it

???????? ?? ???????

Dalle 10:00 alle 19:00

TOUR DEI FRANTOI

Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva e prodotti del territorio.

Visita e degusta nei 5 frantoi che aderiscono al tour, in omaggio a tutti i partecipanti una bottiglia di olio nuovo da 0,25cl (Navetta gratuita ogni 60’ - Partenza Piazza San Francesco - Giano dell’Umbria. Durata tour 2.5 ore circa)

Dalle 10.00 alle 19.00 – Ex Teatro

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Massimo Biondini - TERRE LEGGENDARIE : Scozia, l’isola di Skye

Fabio Mazzeo - ME...ED I MARTANI : I Monti Martani (e dintorni), “visti” con la Tecnica del

“mosso creativo”

Mauro Bani - OLTRE L’IRIDE : Ritratti

Marta Leniart - L'ALTRO SGUARDO: realtà sospese

Ore 11.00 - Passeggiata #ulivimmortali.

Ritrovo e partenza con registrazione sala fra' Giordano - complesso monumentale di San Francesco. Sosta e degustazione presso Oro di Giano a Macciano. Percorso facile, 6,5 km, consigliato abbigliamento sportivo. Durata 1,30 h. Itinerario a cura di Ernesto De Matteis

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: 3920452172 | info@anna7poste.it

Ore 12.00 – L’ulivo di Macciano

MUSICA sotto l’ulivo centenario di Giano.

Iniziativa gratuita.

Duo Fancelli in “Despues de tango” , fisarmonica e violino

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3920452172 | info@anna7poste.it

Ore 14.30

CAMMIN...UNTA!

Passeggiata guidata a cura dell’associazione GMP Gaia aps

Ritrovo e partenza Chiesa di San Francesco. Lungo il cammino incontreremo un artista della mostra #ChiaveUmbria | In Natura che ci accompagnerà e svelerà la sua opera In Natura

Percorso facile di 6 km, 250 mt di dislivello, consigliato abbigliamento sportivo. Durata 1,30 h

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: 3397743826

Ore 16.30 – Abbazia di San Felice

IL SAN FELICE DI GIANO DELL'UMBRIA

Degustazione guidata a cura di Giulio Scatolini e visita all’Abbazia con Ernesto De Matteis

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3920452172 | info@anna7poste.it

??????? ? ????????

Dalle 10:00 alle 19:00

TOUR DEI FRANTOI

Degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva e prodotti del territorio.

Visita e degusta nei 5 frantoi che aderiscono al tour, in omaggio a tutti i partecipanti una bottiglia di olio nuovo da 0,25cl (Navetta gratuita ogni 60’ - Partenza Piazza San Francesco- Giano dell’Umbria. Durata tour 2.5 ore circa)

Dalle 10.00 alle 19.00 – Ex Teatro

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Massimo Biondini - TERRE LEGGENDARIE : Scozia, l’isola di Skye

Fabio Mazzeo - ME...ED I MARTANI : I Monti Martani (e dintorni), “visti” con la Tecnica del

“mosso creativo”

Mauro Bani - OLTRE L’IRIDE : Ritratti

Marta Leniart - L'ALTRO SGUARDO: realtà sospese

Ore 11.30 - SUONO DALL'ULIVO SECOLARE di Macciano Colli Martani - Giano - Luca Parisi & Giacomo Tosti Duo

Ore 16.30 – Sala Fra Giordano

DOLCI E LEGGENDE - incontro

Dalle fave dei morti, ai maccheroni dolci, passando per la rocciata, un viaggio tra storia, leggende e segreti dei dolci della tradizione umbra.

Con Daniele Falchi. Cestino dei dolci in omaggio.

Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria: 3920452172 | info@anna7poste.it

Per tutti gli eventi, organizzati nel rispetto della normativa anti-covid, ingresso gratuito, posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Per il programma completo: www.leviedellolio.eu.

Info e prenotazioni:

Anna7Poste Eventi&Comunicazione

Tel. 3920452172 - info@anna7poste.it

www.leviedellolio.eu

www.frantoiaperti.net