"Mai più sole, contro la violenza sessuale", evento allo Sportello antiviolenza dell'Università di Perugia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Università per gli studi di Perugia ha promosso un incontro per presentare il volume di Nadia Maria Filippini “Mai più sole, contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta” (Viella, 2022).

L’evento si svolgerà venerdì 24 novembre, dalle 0re 10 alle 13, presso la Gipsoteca di Palazzo Pontani, via dell’Aquilone 7. Dopo i saluti del rettore Maurizio Oliviero e di Matias Cravero, presidente del consiglio degli studenti, seguirà l’introduzione di Francesca Guiducci, con Silvia Fornari, coordinatrice dello Sportello antiviolenza, ed Emanuela Costantini, docente di storia contemporanea e coordinatrice del progetto Cug-Donne al centro.

L’evento è organizzato in collaborazione tra Università degli studi di Perugia, Comitato unico di garanzia, Società italiana delle storiche e Unione donne in Italia Perugia.