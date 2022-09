"Mai dire mai": a San Sisto apre uno spazio destinato allo sviluppo delle arti performative, è un'iniziativa dell'Asssociazione Occhisulmondo

Indirizzo non disponibile

Dopo un periodo difficilissimo per il settore dello spettacolo dal vivo, con teatri, spazi e luoghi per la comunità chiusi, il 28 settembre, dalle ore 19, l'associazione Occhisulmondo inaugurerà un hub culturale destinato a percorsi di formazione professionale ma anche ad appassionati delle arti dello spettacolo, del cinema e delle arti performative.

Laboratori, workshop, shooting fotografici, registrazioni audio, eventi e Incontri pubblici: Occhisulmondo trova nel progetto Spazio Mai una sede per la compagnia teatrale professionale e il proprio lavoro di produzione artistica ma, soprattutto, un punto di partenza e radicamento nel territorio dove è nata dodici anni fa, con l’obiettivo di porsi come centro di aggregazione e di rigenerazione urbana attraverso l’attivazione e la condivisione di percorsi e progetti culturali multidisciplinari.

Spazio Mai è un nuovo concetto di fare cultura e impresa attraverso la messa a sistema di alte competenze nei settori della produzione teatrale, audiovisiva, del suono e dell’immagine, attraendo nei suoi luoghi attrezzati e accoglienti tutti coloro che, per professione o solo per passione, cercano una casa e un gruppo di persone con gli stessi sogni e obiettivi.

“Mai dire mai” è lo slogan della “festa” che Occhisulmondo ha pensato di organizzare per il battesimo di questo nuovo luogo della città e che veicola in sé la possibilità concreta di occasioni di crescita individuale e collettiva all’interno di un contesto accogliente e multiculturale. La Direzione è affidata a Luca Mikolajczak

«Questa inaugurazione - spiegano da Occhisulmondo - è un’autorappresentazione della vita. Ha un carattere esuberante. È espressione di una vita traboccante, è la forma intensa della vita stessa. Nella festa è insito un che di illimitato in cui il tempo è un tempo elevato e dove anche l’arte trova la propria origine. È l’essenza dell’arte a rendere la vita più conservabile, per questo celebriamo così questo inizio. Un’occasione per incontrarci o re-incontrarci e scambiarci le nostre emozioni».