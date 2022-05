Magnifico Rione Porta Santa Susanna: il Premio Orso per i rionali più attivi di Perugia 1416 si moltiplica per quattro e viene attribuito dal "popolo"

Il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, protagonista insieme agli altri della grande manifestazione storica Perugia 1416, conferisce ogni anno un premio a persone che si sono distinte in attività meritorie a favore del Rione, il Premio Orso.

A partire dall'edizione 2022, il riconoscimento non sarà più unico, ma sarà suddiviso in quattro categorie: teatro, cultura, sport e corteo. Inoltre a decretare gli assegnatari non sarà più il consiglio dei Savi (che propone i nomi da votare) ma saranno tutti i rionali, attraverso un apposito sondaggio. Oltre ai vincitori, infine, sarà tributato anche un riconoscimento alle persone più votate per ogni categoria.

I premiati del 2022

I premiati di questa edizione, individuati sulla base dell’impegno profuso dalle persone negli anni passati in merito al palio Perugia 1416, sono i seguenti: per la categoria teatro ha vinto Mirco Bigini, riconoscimenti a Lucio Sbarberi e Roberto Bizzarri; per la cultura si è imposta Cristina Dragoni mentre gli altri premi sono stati assegnati a Sandra Togni e Paolo Ciacci; per lo sport ha trionfato Marco Gramaccia, riconoscimenti a Alex Barolo, Carlo Ponzi e James Paoluzzi; per il corteo il successo è andato ad ex equo a Luca Petrucci e Giovanna Berellini. Le premiazioni si sono svolte martedì sera (3 maggio) presso il Bisbò del Barton Park a Perugia alla presenza di numerosi rionali.

Nel 2020 il “Premio Orso” era andato a Marta Calzola, per il progetto futuristico della sede rionale, mentre nel 2021 a Roberto Badiali, per conferenze culturali tenute in “Radio Sansanni”.