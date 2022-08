Torna a Magione "Stregati dalla luna", la cena di beneficienza in favore di Aucc

Indirizzo non disponibile

Un evento che torna dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia: martedì 16 agosto ai giardinetti di Magione si riprenderà infatti la tradizione della cena di beneficenza "Stregati dalla luna". L'evento, giunto alla dodicesima edizione, è organizzato dall’Associazione AMA, comitato Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc) di Magione in collaborazione con molti volontari ormai affezionati all’evento.

“Siamo arrivati alla dodicesima edizione (la prima edizione risale al 2009) – fa sapere il presidente del comitato magionese Stefano Barafani. – Come da tradizione verrà proposto un ricco menù tipico umbro con piatti di pesce di lago e di terra. La serata sarà allietata da musica dal vivo, servizio bar e altre iniziative. La serata sarà anche l’occasione di un breve incontro informativo sui servizi offerti dall’Aucc. Vogliamo ringraziare le Pro Loco locali che hanno contribuito all’evento offrendo i loro piatti tipici permettendoci così di proporre l’evento a soli 15 euro a partecipante. I fondi raccolti saranno, come sempre, devoluti all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro”.