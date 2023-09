Magione, santuario del Soccorso in festa

Il Santuario della Madonna del Soccorso di Magione protagonista delle iniziative in programma dal 21 al 24 settembre con momenti religiosi e ricreativi che coinvolgono cittadini di tutte le età.

Storico monumento, edificato nella prima metà del 1700, conserva al suo interno un pregevole altare in cui è stata inserito l’affresco di una precedente cappella raffigurante la Vergine che, secondo la leggenda alla base dell’edificazione del Santuario, avrebbe parlato a una giovane pastorella.

La festa, oltre a voler creare momenti di sociali e religiosi in comune, si prefigge la raccolta di fondi utili a effettuare lavori di sistemazione di parti del Santuario deterioratosi, come il portone d’ingresso.

Il programma si apre giovedì 21 con la Santa Messa, ore 18.30, che vede protagonisti i giovani della frazione; venerdì, ore 16, Santa Messa con la presenza di ospiti della residenza protetta per anziani Casa Serena Zefferino Rinaldi. I due pomeriggi si concludono con una “gustosa merenda”.

Sabato 23 messa vespertina alle 18 nella chiesa di Villa e, alle 19.30, messa per le famiglie a Soccorso. Sabato messa solenne alle 11.00 con processione lungo le vie del paese. Nelle due giornate cena con street food e mercatino e pesca di beneficenza.