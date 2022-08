Magione, premio Vittoria Aganoor: ecco i nomi dei cinque finalisti della sezione "Carteggi"

La giuria della prima sezione del Premio Vittoria Aganoor Pompilj ha reso nota la cinquina dei carteggi ed epistolari tra cui verrà nominato il vincitore della XXIV edizione del concorso organizzato dal Comune di Magione.

La sezione è riservata ad opere in lingua italiana nelle quali vengono pubblicati carteggi, corrispondenze o epistolari di figure rappresentative, in ambito culturale, della società italiana.

I testi, in ordine alfabetico per Casa editrice, sono: "P. P. Pasolini. Le lettere" a cura di Antonella Giordano e Nico Naldini, Garzanti; "Vorrei caro Eduardo legare il tuo nome al piccolo teatro. Eduardo De Filippo e Paolo Grassi, lettere (1941-1980)" a cura di Maria Procino, Guida editori; "Aldo Natoli. Lettere dal carcere (1939-1942). Storia corale di una famiglia antifascista", Viella; "La maternità sociale. Il carteggio Ellen Key-Ersilia Majno (1907-1917)" a cura di Ulla Åkerström, Viella editore; "Artusi e gli editori fiorentini. La scienza in cucina e l’arte della stampa" a cura di Monica Alba, Leo S.Olschki editore.



I libri rientranti nella cinquina verranno presentati, a partire dal mese di ottobre, in incontri online o di presenza e promossi sui canali social del Premio.

Il vincitore verrà reso noto in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà l’11 settembre a Monte del lago di Magione (Pg) nell’ambito del Festival delle corrispondenze.



Domenica 11, ore 16, La parola ai giurati. Dietro le quinte del premio Aganoor. Presentazione dei carteggi vincitori, incontro dibattito sul libro vincitore dell’edizione 2021, Norberto Bobbio-Piero Calamandrei. Un Ponte per la democrazia, lettere 1937-1956, a cura di Marcello Gisondi, Edizioni Storia e Letteratura.



La giuria è composta da: Maurizio Tarantino (presidente onorario); Adriana Chemello (presidente), Università di Padova; Isabella Nardi, Università di Perugia; Mario Squadroni, Università di Perugia; Massimiliano Tortora, Università di Torino;

Fabrizio Scrivano, Università di Perugia.