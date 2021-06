Torna l'estate al Laguna Park: una vera "Trasimenide" all'insegna di relax, natura e divertimento

Un parco acquatico moderno e funzionale, pensato per il divertimento e il relax di tutta la famiglia, nella cornice magica del Lago Trasimeno: per i lettori di Perugia Today uno sconto speciale

Anche per questo 2021 riapre Laguna Park nel cuore del parco naturalistico del Trasimeno. Si tratta di un vero e proprio parco acquatico lungo le sponde del Lago Trasimeno, un impianto dotato di una piscina con acquascivoli adatti al divertimento di piccoli e grandi.

Sono tanti i servizi offerti all'interno della "Trasimenide": dal parco scientifico didattico per i più piccoli dove si svolgono anche centri estivi, fino alla possibilità di godere della piscina lagunare di oltre 900 mq di sera (su prenotazione); non mancano area relax e area giochi per i piccoli, un'area picnic e babecue e naturalmente una bellissima terrazza con vista sul Lago Trasimeno.

In questa suggestiva realtà natura, divertimento, professionalità e cordialità si fondono in un'atmosfera familiare e rilassante, colmando in quest'area un'esigenza di tanti turisti e residenti che prima non aveva una risposta.

Per godere di tutto questo non resta che recarsi in Str. del Carrato, 7 a Magione. E per i lettori di Perugia Today è possibilie godere di uno sconto dedicato sull'acquisto dei biglietti di ingresso al parco: clicca qui per accedere alla promozione.

