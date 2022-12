Magione, iniziative natalizie ad alto gradimento di pubblico: si ripete il 17 Dicembre

Il Natale "diffuso" sul territorio del Comune di Magione ha visto il suo primo fine settimana ad alto indice di gradimento da parte di pubblico e visitatori, con la piazza Carpine che ha accolto tante famiglie per gli eventi organizzati dall'Associazione Turistica Pro Magione, in collaborazione con tante associazioni del territorio nel centro storico di Magione.

Per un pomeriggio piazza Carpine si è trasformata in un vero villaggio del Natale con decine di elfi che, dalle colorate bancarelle, invitavano a degustare, nella più tipica tradizione natalizia, cioccolata calda, vin brulé, biscotti di pan di zenzero e caldarroste tra musiche natalizie eseguite dalla Christmas Songs e il suono della cornamusa a rievocare, con la presenza degli zampognari, i tempi in cui il periodo natalizio era caratterizzato dal loro arrivo. Il tutto tra grandi schiaccianoci, bastoncini di zucchero, fuochi e un luminoso albero di Natale.

Fila per la consegna della letterina, con tradizionale foto, all’ingresso della casa di Babbo Natale ricostruita nell’atrio del Palazzo comunale con la sorpresa dell’effetto neve che ha reso ancora più incantevole l’atmosfera oltre che diventare ulteriore momento di divertimento per tutti.

Tra gli stand anche quello dell’Avis, sempre presente nel promuovere la donazione di sangue e plasma, e della scuola dell’Infanzia Giuseppe Danzetta con i lavori realizzati dai piccoli alunni. Spazio giochi e angolo laboratori e esibizione finale di alcune classi del Circolo didattico di Magione che hanno voluto raccontare in poesia o in musica il loro Natale partecipando a un concorso indetto dagli organizzatori.

Prossimo appuntamento il 17 Dicembre

L’iniziativa, che verrà ripetuta sabato 17 dicembre, è organizzata da: Associazione turistica Pro Magione, ARCI, SOMS, Avis Magione, Cisa e Unitre, Associazione Vivi Magione, Anonimi Perugini, Associazione culturale Laboratorio Magione, Circolo Didattico Magione, Scuola dell’Infanzia Giuseppe Danzetta. Tutte le iniziative sono gratuite.