Contro il bullismo e per aiutare la piccola Lucia, appuntamento a Casenuove di Magione

"Mettiamo al tappeto al bullismo" è l'iniziativa promossa dalla Pro loco CInque Mulini in collaborazione con Siulp, sindacato di polizia, e l'associazione Libertas Margot.

L'appuntamento è per sabato pomeriggio (22 maggio), a partire dalle 16, all'area verde di Casenuove di Magione. "Un'opportunità - spiegano gli organizzatori - per confrontarsi, informarsi e formarsi". Ma anche per sostenere la raccolta di fondi a favore di Lucia, una bambina di 9 anni affetta da acondoplasia. Per sostenere le sue cure servono 450mila euro. Su Go Found Me è attiva una raccolta fondi (www.gofundme.com/unfuturoperlucia).