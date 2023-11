Magione celebra e valorizza l’olio: con Olivagando decine di eventi e degustazioni

Ventiquattro edizioni; sedici punti degustazione nel centro storico di Magione; visite e degustazioni in quattro frantoi del territorio; uno show cooking con la chef Viola Leporatti che spopola sui social come Violainthesky; cinque band musicali ad alternarsi sui palchi; una sfilata di moda. E poi, trekking, passeggiate e cavalcate tra oliveti e colline del Trasimeno; laboratori e attività per bambini e adulti; spettacoli teatrali, letture, approfondimenti e mostre d’arte; concorsi fotografici e oleari; proloco, associazioni e decine di attività commerciali coinvolte attivamente e quasi cento volontari al lavoro.

Con simili numeri e un tale ricco programma, Olivagando si candida sempre più a diventare l’evento di riferimento del Trasimeno per l’olio extra vergine di oliva.

La manifestazione, organizzata dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Magione, che celebra e mette in vetrina l’olio nuovo e le tipicità locali, torna quest’anno sabato 11 e domenica 12 novembre.

In cartellone una miriade di iniziative che sono state presentate, lunedì 6 novembre all’azienda agricola Pucciarella, dall’assessore comunale alle attività produttive Silvia Burzigotti, coadiuvata da Angela Canale, capopanel dell’associazione di olivicoltori umbri Assoprol, Emanuele Buzzi, direttore di Pucciarella, e Maurizio Orsini, presidente della Proloco San Savino.

“Siamo alle soglie del quarto di secolo di vita per questo appuntamento ormai immancabile e riconosciuto a livello regionale – ha esordito con soddisfazione Burzigotti –. Un evento che ha importanti ricadute, a 360 gradi, sul territorio magionese, tant’è che vi sono coinvolte tutte le realtà sociali del territorio e decine di attività commerciali e agroalimentari, che collaborano con l’amministrazione comunale per festeggiare il nuovo anno dell’olio extra vergine di oliva. Olivagando rappresenta in pieno la nostra cultura e la nostra tradizione, oltre a mettere insieme comunità locali e attività oleoturistica”.

A dimostrazione del rilievo che ha assunto la manifestazione, anche quest’anno vi interverrà l’assessore regionale alle politiche agricole, Roberto Morroni.

Sabato 11 alle 15.30 all’Officina teatrale La Piazzetta, l’assessore parteciperà infatti a un incontro con agricoltori e olivicoltori in cui, tra le altre cose, verranno, illustrati i contributi destinati alle aziende agricole. A seguire vi saranno le premiazioni del concorso fotografico Le dolci colline e della nona edizione del concorso oleario La dolce goccia: “Ormai – ha sottolineato Angela Canale – tutte i produttori di olio del Trasimeno chiedono di parteciparvi per conoscere la qualità del loro olio e migliorarsi. Infatti, legato al concorso c’è sempre stato anche un percorso di assistenza che ha consentito alle aziende, rispetto ai seri difetti che riscontravamo nei primi anni, di crescere notevolmente in qualità e quantità. Oggi il Trasimeno si è innalzato nel panorama regionale oleario”.

Dopo le premiazioni, in piazza Matteotti alle 18 sarà la volta dello show cooking/degustazione con la chef Violainthesky (prenotazioni 334.9047739).

Entrambi i giorni, a partire dalle 18.30, sarà possibile fare il percorso degustazioni in centro storico con sedici stand: dalla pasta all’immancabile bruschetta, dal pesce di lago alla porchetta, dai vini locali ai dolci, passando per la tipica fagiolina e altre numerose specialità del territorio. Altro appuntamento molto atteso, il defilé sulla scalinata Gramsci in programma domenica alle 18. Visite ai frantoi, laboratori, attività, spettacoli e musica sono in programma sia sabato che domenica, mentre le escursioni tra gli olivi, a piedi o a cavallo, sono previste domenica mattina.