“La Magia della Tradizione, Natale a Bevagna e nei borghi”, tanti eventi fra teatro, musica, trekking e archeologia

In occasione delle festività natalizie, il borgo di Bevagna offre una serie di interessanti appuntamenti. È iniziato, già dai primi giorni del mese di dicembre, il fitto cartellone di eventi che sta portando nelle vie del centro e dei borghi la tipica, nonché magica, aria natalizia. Il Comune di Bevagna e le varie associazioni del territorio, infatti, hanno deciso di proporre a turisti e cittadini numerosi eventi per celebrare e accogliere al meglio le festività natalizie, i cui festeggiamenti sono stati interrotti lo scorso anno a causa della pandemia.

“La Magia della Tradizione, Natale a Bevagna e nei borghi”: è questo il titolo della rassegna, iniziata lo scorso 4 dicembre e che si concluderà il 9 gennaio 2022. Tante le realtà del territorio che, prendendo parte all’iniziativa, hanno reso possibile la realizzazione di un calendario ricco di appuntamenti.

Oltre alle associazioni e alle varie realtà di Bevagna e dei suoi borghi, infatti, anche i commercianti hanno giocato un ruolo importante. La loro collaborazione ha permesso di addobbare la città con più di 100 alberi lungo il centro storico. Le luminarie permetteranno invece di “accendere”, tutte le sere, le proiezioni nelle chiese di San Michele e San Silvestro. Il periodo invernale sarà inoltre l'occasione anche per la ripartenza della stagione teatrale, che raccoglierà anche gli spettacoli del Teatro stabile dell'Umbria. In più, giornate dedicate all'archeologia con visite guidate attraverso la storia di Bevagna. Ma la città delle Gaite si conferma anche il luogo adatto per le grandi produzioni di cinema e tv. In questo periodo Bevagna si sta trasformando in un set cinematografico a cielo aperto per ospitare il lungometraggio “Chiara” della Vivo Film, con oltre 100 persone impegnate nelle riprese. Tra le molteplici iniziative dedicate, alle quali hanno preso parte anche i borghi limitrofi, si segnala: “Artifices de la cittade de Mevania”, ovvero l'apertura (tutti i giorni, fino al 6 gennaio) delle botteghe delle Gaite (Cartiera, Cereria, Dipintore, Setificio). Ma anche il “Villaggio di Babbo Natale”, aperto nei fine settimana a Santa Maria Laurentia e il presepe vivente “Stella nova 'fra la gente” (2 e 6 gennaio dalle 16 alle 19,30), a cura della parrocchia di San Michele Arcangelo. Nei borghi limitrofi sarà possibile effettuare il “trekking dei presepi”, da Capro a Torre del Colle passando per Castelbuono.

Gli eventi si chiuderanno il 9 gennaio alle 17.30 quando, al teatro “Torti”, andrà in scena il concerto per il nuovo anno della Banda musicale “Città di Bevagna”.

Il programma de “La Magia della Tradizione, Natale a Bevagna e nei borghi”