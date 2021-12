“Maestri del petalo 2022”, è disponibile il nuovo calendario delle Infiorate di Spello

Si chiama “Maestri del petalo 2022” e rachiude volti, effetti 3D, visioni architettoniche e dettagli cromatici straordinari creati con foglie e petali di fiori multicolori. E' il decimo calendario delle Infiorate di Spello, che dal 19 dicembre è disponibile al Museo delle Infiorate e tramite prenotazione Facebook o email con una selezione fotografica che comprende alcune delle più belle infiorate del passato e l’unica infiorata che è stato possibile realizzare nel 2021 causa Covid.

In attesa del 18 e 19 giugno 2022, quando si spera di tornare a celebrare il Corpus Domini sulle strade e le piazze di Spello, la bellezza e le emozioni delle Infiorate vivrà, mese dopo mese, negli scatti fotografici tratti dagli archivi di Gianni Donati e delle Infiorate, mentre da fuori regione i primi estimatori e appassionati dell’arte dell’infiorare spellana hanno già iniziato a prenotarsi per partecipare alla prossima “infiorata dei turisti”, una delle iniziative che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni e che ha richiamato da tutta Italia e anche dall’estero turisti che hanno voluto provare l’emozione di essere infioratori per una notte.

Fino a quando l’andamento del quadro epidemiologico del Covid-19 non consentirà la riapertura a pieno regime del Museo delle Infiorate, il calendario (al prezzo invariato di 10 euro) potrà essere ordinato tramite Facebook o email (info@infioratespello.it). Il ricavato delle vendite andrà a sostenere le attività che gli infioratori promuovono nel corso dell’anno per valorizzare insieme alla tradizione artistica delle infiorate tutte le risorse del territorio. Gli iscritti all’Associazione Le Infiorate di Spello come sempre potranno acquistare il calendario a un prezzo agevolato.