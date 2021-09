Madama Butterfly a Perugia, prosegue la stagione lirica del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo della nuova produzione di Madama Butterfly al Teatro Nuovo di Spoleto, la compagnia del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto è giunta ieri e oggi al Teatro Morlacchi di Perugia. Appuntamento oggi, martedì 21 settembre 2021, alle ore 20.30.

La direzione musicale è affidata al maestro Carlo Palleschi, mentre la regia e l'allestimento scenico a Stefano Monti. Illustrazioni animate di Lamberto Azzariti; costumi di Clelia De Angelis; luci di Eva Bruno. Orchestra e Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”. Maestro del coro Mauro Presazzi. Maestri collaboratori Davide Finotti, Lorenzo Masoni, Mauro Presazzi, Luca Spinosa e Francesco Ragni.

Nelle parti dei protagonisti i solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”: si alterneranno nella parte di Madama Butterfly (Cio Cio-San) Sara Cortolezzis e Maria Stella Maurizi; nella parte di Suzuki, servente di Cio Cio-San Dyana Bovolo e Magdalena Urbanowicz; nella parte di Kate Pinkerton Klara Luznik; nella parte di B. F. Pinkerton, tenente della marina degli Stati Uniti d'America Oronzo D’Urso e Andrea Vincenti; nella parte di Sharpless, console degli Stati Uniti a Nagasaki Roberto Calamo e Alberto Petricca; nella parte di Goro, nakodo Federico Vita; nella parte del Principe Yamadori Matteo Lorenzo Pietrapiana; nella parte dello zio Bonzo Giacomo Pieracci; nella parte del Commissario imperiale Maurizio Cascianelli; nella parte dell'Ufficiale del registro Antonio Trippetti; e nella parte di Dolore, figlio di Cio-Cio-San Agnese Romani. Custode dei codici Monique Arnaud.

BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Prevendite Ticket Italia Perugia: Stim Travel srl, Tel. 075.5005858; La Dea Bendata, Tel. 075.5287960; Tabaccheria Pellas, Tel. 075.5734335; B-One Eventi (Centro Commerciale Quasar Village, Corciano), Tel. 075.5181887. Prezzo del biglietto da €16,50 a €31,50.

Per informazioni chiamare il numero 0743.222889 - 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di mascherina, GREEN PASS e documento d'identità valido come da normativa vigente.

I prossimi appuntamenti con la Stagione Lirica Regionale 2021

L'AMMALATO IMMAGINARIO | LA SERVA PADRONA

Musica di Leonardo Vinci | Musica di Giovan Battista Pergolesi, su libretto di Gennaro Antonio Federico

Cantanti solisti ed ensemble del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”

FOLIGNO, Politeama Clarici

Mercoledì 22 settembre 2021, ore 20.30

CITTÀ DI CASTELLO, Teatro degli Illuminati

Giovedì 23 settembre 2021, ore 20.30

TODI, Teatro Comunale

Venerdì 24 settembre 2021, ore 20.30

TERNI, Teatro Secci

Sabato 25 settembre 2021, ore 20.30