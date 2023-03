Macchie di Vite, da Popup la degustazione è disegnata

Un percorso di scoperta dei vini del territorio raccontati da chi li fa, in un viaggio-degustazione che diventa ispirazione per un live drawing in una reciproca amplificazione sensoriale tra cantina, artista e pubblico. È Macchie di Vite, la nuova rassegna di “degustazioni disegnate” promossa dallo spazio culturale e sociale Popup di Perugia, in via Birago, in collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole.



La rassegna proseguirà mercoledì 19 aprile con i vini della Cantina Cenci di San Biagio della Valle.