Luso! Al Postomodernissimo di Perugia la mostra itinerante del nuovo cinema portoghese in Italia

Anche Perugia accoglie la seconda edizione di LUSO! - Mostra itinerante del nuovo cinema portoghese in Italia. E' il cinema Postmodernissimo ad accoglierlo, proiettando da martedì 8 febbraio, il film ‘‘Variações' (2019) (tit.ita: Stella Cadente - La vita e la musica di António Variações) per la regia di João Maia.

Il film, successo di pubblico in patria, è un biopic - omaggio alla prima superstar gay portoghese, Antonio Variações, geniale autore ancora poco conosciuto in Italia, scomparso nel 1984. ‘Variações' racconta il percorso formativo di Antonio dalle umili origini in un villaggio contadino fino al successo come cantante e performer e la sua tragica scomparsa.

Dopo il successo ottenuto nella sua prima edizione nel 2018 dove ha raggiunto con la sua programmazione quasi 40 città, LUSO! ritorna con una variegata selezione di film a disposizione delle sale, cineteche e spazi culturali di tutta Italia.

Luso! è in programma a Perugia fino al 28 febbraio, con l'organizzazione dell'Associazione Il Sorpasso - promotrice in Portogallo e in Brasile della Festa del Cinema Italiano – e Arch Film, casa di distribuzione indipendente italiana, in collaborazione con Fundação Calouste Gulbenkian, ICA, Ambasciata del Portogallo a Roma, Instituto Camões e Turismo de Portugal.

I film in programma

Quattro i film previsti al Postmodernissimo, applauditi nei maggiori festival internazionali che faranno conoscere al pubblico una generazione di cineasti che non ha (ancora) raggiunto le sale del nostro Paese, nonostante i riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo.

Tutti gli orari di programmazione sono disponibili al link https://www.postmodernissimo.com/

Per informazioni su LUSO!: www.lusofest.pt