Luoghi Invisibili, presenze da pre Covid: gli ultimi appuntamenti in programma

Proseguono dal 18 al 20 novembre le visite guidate gratuite alla scoperta di tesori artistici e dei palazzi storici di Perugia, inaccessibili ai visitatori o frequentati da un pubblico ristretto e privilegiato. E’ l’ultimo weekend di Luoghi Invisibili Perugia 2022, che lo scorso fine settimana ha registrato un boom di presenze da era pre Covid, con un picco di quasi 100 partecipanti a più turni - e altrettanti in lista di attesa - per alcuni appuntamenti tra cui il complesso monumentale di San Pietro e la Casa Massonica.

Gettonatissime, in questo secondo e ultimo weekend, le visite guidate con i padroni di casa all’Arco Etrusco sulle logge di Palazzo Brutti (venerdì 18 ore 10) con gli ispettori della Soprintendenza, a Palazzo dei Priori con il sindaco Andrea Romizi (sabato 19 ore 10), a Palazzo Gallenga Stuart (venerdì 18 ore 16,30) con il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia Valerio De Cesaris. Grande interesse per la visita inedita al Conservatorio di musica di Perugia F. Morlacchi (venerdì 18 in due turni ore 10,30 e 11,30), guidati dal direttore Luigi Ciuffa, e lista d’attesa anche per il Cimitero monumentale di Perugia (sabato 19 ore 10,30).

Ma non finisce qui, perché il programma prevede il percorso alla scoperta della vita cittadina nel Medioevo tra piazze, mercati e case torri di Perugia (domenica 20 ore 15), la Perugia skyline, con scorci inediti della città vista dall’alto (venerdì 18 ore 15), e la Pelosissima (domenica 20 ore 10,30), la tradizionale visita-passeggiata in compagnia dei nostri amici a 4 zampe.

L’evento di chiusura si svolgerà nell’aula magna di Palazzo Gallenga Stuart, dove l’Università per Stranieri ha organizzato il concerto dei Mellotoners "Time4live" (domenica 20 ore 18). Una serata a tutto swing con Marco Evangelista (pianoforte e flicorno), Barbara Baldaccini (voce), Fausto Perticoni (chitarra), Stefano Fanini (contrabbasso), Alessandro Buddy Ricci (batteria).

Per tutte le visite si richiede la prenotazione telefonica al 324-8051936 (nelle fasce orarie 09,30-12,30 e 15,30 -18,30) per monitorare il numero di partecipanti in base alla capienza dei siti.