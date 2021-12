Luoghi Invisibili 2021, tutti gli appuntamenti del fine settimana alla scoperta dell'Università per Stranieri

Ha preso il via il 9 Dicembre e sarà fruibile fino al 12, l'edizione 2021 di "Luoghi Invisibili", quest'anno dedicata alla scoperta della città universitaria ed in particolare all'Università per Stranieri di Perugia, a 100 anni dalla sua fondazione.

La manifestazione si è aperta giovedì con le prime visite a palazzo Gallenga Stuart, la festa serale degli studenti universitari al Caffè Morlacchi (ore 22), la cena di beneficenza a favore della Comunità di Sant’Egidio e la presentazione pomeridiana della guida "La via Lauretana. Da Cortona e Assisi a Loreto", scritta da Monsignor Paolo Giulietti e Chiara Serenelli.

Il volume parla della via Lauretana: da Cortona a Loreto, passando da Perugia, Assisi, Tolentino e Macerata. 220 km a piedi o in bicicletta per dieci giorni di viaggio. Si tratta del racconto di un lungo storico pellegrinaggio che fa scoprire l'Italia centrale, le sue bellezze e i suoi santi, fino ad arrivare al santuario di Loreto che custodisce la Casa di Nazeret e l'immagine della Madonna nera. Oltre agli autori e ad alcuni pellegrini, sono intervenuti il cardinale Gualtiero Bassetti (Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve), Antonella Tiranti (Regione Umbria), Paolo Caucci Von Saucken (Centro Studi Compostellani).

Gli appuntamenti del 10 Dicembre

Tre gli appuntamenti in programma venerdì 10 dicembre con le visite guidate a palazzo Gallenga Stuart e l’Università degli Stranieri di Perugia (ore 11.30, 15 e 17). In tutti i tre casi il luogo di ritrovo è presso la sede universitaria in piazza Braccio Fortebraccio. Prenotazione telefonica (324 8051936) e green pass obbligatori. Alle ore 18 si torna con studenti dell’Università per Stranieri di Perugia al Caffè Morlacchi per aperitivo e DJ set con Andrea Vitali e Menny.

Tante le iniziative in programma anche sabato 11 e domenica 12 dicembre: passeggiate con guida turistica alla scoperta della storia e delle bellezze del borgo che ospita la sede universitaria (sabato e domenica alle ore 16,30) "Basket in piazza" in piazza Fortebraccio nota anche come piazza Grimana (domenica ore 11); "Perugia in Movimento", la visita guidata del borgo abbinata a lezione di corpo libero con personal trainer e merenda finale (domenica ore 10,30); concerto jazz nelll’aula Magna di palazzo Gallenga Stuart (domenica alle ore 18) con la presentazione dell’album "In a Mellotone Christmas" prodotto da "Mellotone Studio" Perugia. Si tratta di una raccolta di brani inediti e tradizionali del Natale interpretati da: Marco Evangelista (pianoforte e flicorno), Barbara Baldaccini (voce), Miriam Mazzotta (voce), Mike Warren (chitarra e voce), James Ritchie (chitarra e voce), Jason Johnson (voce e armonica), Yuri Alviggi (batteria), Hernan Meza (basso).

Per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione telefonica (324 8051936, ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30), green pass o super green pass come da normativa vigente.