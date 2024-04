Lungo le vie della conoscenza. Sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza, XIV Rapporto dell’associazione Civita alla Gnu

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Martedì 9 aprile alle 16, presso la Sala conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria (Palazzo dei Priori, III piano) si svolgerà la presentazione di Lungo le vie della conoscenza. Sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza, il XIV Rapporto dell’Associazione Civita frutto della partnership con la Fondazione Human Technopole: l’appuntamento fa parte del calendario degli Incontri in Galleria.

Dopo i saluti di Costantino D’Orazio, Direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei dell’Umbria, e di Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, si confronteranno sulle tematiche affrontate all’interno del volume Carlo Colaiacovo, Amministratore Delegato di Colacem; David Grohmann, Direttore del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università di Perugia; Andrea Margaritelli, Amministratore Delegato Listone Giordano; Luisa Todini, Presidente Todini Finanziaria, moderati da Luca Ginetto, Giornalista e Capo Redattore Tgr Umbria.

Il XIV Rapporto Civita, edito da Marsilio, realizzato grazie al sostegno di IGT e Philip Morris Italia e che accoglie le premesse a firma dei Ministri Sangiuliano e Bernini, indaga sfide e strumenti connessi alla dimensione divulgativa di cultura e scienza, al fine di fornire risorse utili e prospettive di analisi mirate ai diversi attori chiamati ad agire nei confronti del grande pubblico, quali decision makers, operatori del campo formativo, divulgatori, giornalisti e ricercatori. Nel Rapporto sono confluiti i risultati di un’indagine demoscopica sulla percezione dei concetti di cultura e scienza fra i giovani e i contributi di esperti, quali studiosi, divulgatori, rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni universitarie. Al centro dei contributi facilitare la comprensione dei contenuti culturali e scientifici fra il grande pubblico, attraverso un’analisi attenta dei destinatari, la scelta degli strumenti più adeguati e l’individuazione di linguaggi ingaggianti. Il XIV Rapporto è frutto della partnership fra Associazione Civita e Fondazione Human Technopole: una collaborazione che suggella la volontà di riaffermare con determinazione la stretta interdipendenza fra le anime della cultura e della scienza, troppo spesso trascurata e da alcuni persino posta in discussione.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il Protocollo di intesa per l’individuazione di azioni comuni volte al miglioramento della valorizzazione del patrimonio culturale e museale, siglato dall’Associazione Civita e dai Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei dell’Umbria.

Il XIV Rapporto Civita apre scenari molto interessanti e assolutamente innovativi per l’uso responsabile e sostenibile delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali, per ampliare non solo la fruizione ma anche l’accessibilità del nostro patrimonio, con un occhio particolare alle nuove generazioni.

"È un tema sul quale stiamo lavorando in tutti i nostri luoghi della cultura, a partire dalla Galleria Nazionale dell’Umbria: e avere un interlocutore come Civita è per noi un onore" dichiara Costantino D’Orazio.

L’ingresso alla presentazione sarà libero, fino al raggiungimento della capienza massima della sala.