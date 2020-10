Ludopatia, il Rotary di Perugia premia i corti realizzati dalle scuole del capoluogo

Il Rotary Club Perugia, Rotary Club Perugia Est, il Rotaract Club Perugia, Rotaract Club Perugia Est, Interact Club Perugia con la collaborazione di Regione Umbria, Comune di Perugia, Usl Umbria 1, Ufficio Scolastico Regionale premierà gli studenti vincitori del concorso “Ludopatia questa (s)conosciuta” nel corso dell’evento conclusivo che si terrà giovedì 29 ottobre, dalle ore 15 alle 16.30, in modalità online.

La campagna sociale contro la ludopatia e i disturbi da gioco d’azzardo ha coinvolto il Rotary Club Perugia e il Rotary Club Perugia Est, che hanno indetto il bando, la Regione Umbria, il Servizio di Promozione della Salute del Distretto del Perugino USL Umbria 1, il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia e sei Istituti Secondari di Secondo Grado del Comune di Perugia, nello specifico l’I.I.S. “G. Bruno”, il Liceo Artistico “B. di Betto”, l’I.I.S. “Cavour – Marconi – Pascal”, l’I.I.S. “A. Capitini”, il liceo scientifico “G. Galilei” e il liceo “A. Pieralli”.

Il progetto, ideato da Rotary Club Perugia e Rotary Club Perugia Est, prevedeva la creazione da parte di peers di ogni scuola, con il sostegno delle diverse figure professionali coinvolte e in particolare degli educatori del Centro Servizi Giovani, di un breve video sul tema della ludopatia. Gli operatori scolastici, aiutati egregiamente dagli operatori del Centro Servizi Giovani, hanno lavorato duramente sppur tra enormi difficoltà legate alla pandemia.

L’incontro prevede la premiazione degli istituti scolastici – verranno proclamati i tre vincitori e per esprimere un riconoscimento del lavoro svolto verrà consegnata una targa di merito a tutti gli Istituti restanti – e la visione dei filmati in gara, ma sarà anche l’occasione per tirare le fila sull’andamento positivo del Progetto, grazie al quale sarà possibile realizzare nei vari Istituti Scolastici un’attività di promozione della Salute sul tema del gioco d’azzardo secondo i principi teorici e metodologici della Peer Education.

L’evento si terrà online, su piattaforma messa a disposizione dalla Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra.