Città della Pieve: un'esperienza tutta da vivere, parola di Luca "Doc" Argentero

Città della Pieve lancia il suo primo spot televisivo: "La tua prossima esperienza" in onda dal 30 maggio.

Con l'estate 2021 alle porte, Città della Pieve presenta la campagna di promozione turistica "La tua prossima esperienza", volta ad emozionare e raccontare al pubblico le sue bellezze e i suoi aspetti più caratteristici e accattivanti.

Dopo il City Brand, la nuova segnaletica turistica interattiva ed il Virtual Tour, la città natia del Perugino è pronta ad essere protagonista anche su web, social network, carta stampata e tv nazionale per rilanciarsi come destinazione esperienziale ed aprire le porte a turisti e visitatori di tutt'Italia.

E a raccontare la città sarà un testimonial d'eccezione, Luca Argentero, uno degli attori più amati e seguiti dal pubblico televisivo, che da tanti anni ha scelto di trasferirsi stabilmente a Città della Pieve.

Il piano di promozione, che in questa seconda fase include il nuovo sito turistico www.cittadellapieve.org e lo spot pubblicitario che dal 30 maggio al 12 giugno andrà in onda su La7, è stato presentato questa mattina a Palazzo Della Corgna dal sindaco Fausto Risini, dall'assessore al Turismo Lucia Fatichenti e dal noto attore, collegato in diretta dal set della serie televisiva Doc - Nelle tue mani.

"Abbiamo deciso di investire molto sulla promozione - afferma l'assessore Fatichenti - per dare un segnale importante di ripartenza del nostro turismo dopo le lunghe e dolorose chiusure dovute all'emergenza sanitaria. Città della Pieve, il suo comparto turistico, insieme a tutti gli operatori dell'accoglienza, sono pronti a far decollare al meglio ed in tutta sicurezza la stagione estiva".

"Città della Pieve è un territorio affascinante e incontaminato di cui tutti si innamorano", rilancia invece in chiusura il sindaco Risini. "La capacità di custodire intatta la sua identità e la sua anima medievale la rende un luogo unico al mondo, pieno di emozioni e sorprese. Tanti dopo averla conosciuta non riescono più a farne a meno e comprano casa, come ha fatto anche il nostro Luca Argentero, ma che la si scelga per una visita di un giorno o una vacanza più lunga, senza dubbio qui si creeranno indelebili ricordi per tutta la vita. Sicuramente un viaggio all'altezza dei propri sogni. E come amministrazione continueremo a lavorare intensamente per la sua valorizzazione e promozione".