Lotteria di beneficienza per aiutare la scuola di Gerico, ecco i numeri vincenti

Si è svolta il 4 Dicembre, ad Assisi, l'estrazione della lotteria di beneficienza promossa dall'Associazione Santo Sepolcro Foligno per sostenere i bambini della scuola di Gerico, in Palestina.

"Questi bambini - spiegano gli organizzatori dell'evento - vivono in una situazione fortemente precaria ed anche un piccolo sostegno contribuisce a rendere loro la vita meno difficile".

L’Associazione Santo Sepolcro Foligno opera dal 2012 con sede presso il Convento di San Bartolomeo a Foligno. Tra i suoi obiettivi c'è quello di favorire lo sviluppo di una cultura cristiana tramite la conoscenza dei luoghi simbolo della cristianità, e quello di organizzare eventi al fine di raccogliere fondi da destinare al sostegno delle comunità cristiane in Terra Santa. Un'attenzione particolare è rivolta ai bambini bisognosi di Gerico, progetto voluto e sostenuto dall'ex Commissariato di Terra Santa per l’Umbria.

Il Presidente è Padre Giuseppe Battistelli, ex Presidente della Conferenza Italiana dei Commissari di Terra Santa, Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ed ex Commissario di Terra Santa per l’Umbria.

Attualmente l’Associazione è composta da 222 soci (ed è in forte crescita) i quali partecipano attivamente alle iniziative che di volta in volta vengono proposte. In base al proprio tempo disponibile, alcuni soci si propongono per prestare volontariato nell’organizzazione delle varie attività.

I Soci hanno priorità per quanto riguarda la partecipazione a pellegrinaggi e altre iniziative promosse dall’Associazione.

L’Associazione si prefigge di allargare la propria attività per contribuire in modo attivo ad aiutare coloro che vivono nelle difficoltà sia materiali che spirituali.

La giornata di sabato ha visto un evento con oltre 40 persone, compresa una rappresentanza di soci della Campania; per causa del Covid non hanno potuto partecipare all'incontro i rappresentanti della Sicilia, Puglia, Abruzzo, Lazio, Lombardia.

La scuola di Gerico è stata edificata ed è gestita totalmente dalla Custodia di Terra Santa. Queste le parole di padre Giuseppe Battistelli: "Oggi nella scuola di Gerico c’è una grande difficoltà nella didattica in quanto molti studenti non hanno partecipato alle lezioni a seguito della chiusura, per cui oggi c’è estremo bisogno di creare delle aule speciali per far recuperare gli studenti più deboli delle classi dal primo al quarto grado. Inoltre si devono pagare gli stipendi ai professori arretrati di quattro mesi. Per migliorare la didattica e la socialità nell’ aula magna si devono acquistare e montare l’ audio, il video e e uno schermo elettronico".

I numeri vincenti

0150 1131 0482 1406 1230 0028 0404 0886 0532 0754 0016 0848 0498 0042 0745

Per informazioni è possibile contattare i recapiti dell'Associazione (393.9715743)