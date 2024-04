"I Longobardi in Italia”, a Spoleto due giornate dedicate al gioco. Iniziative anche a Campello

Sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 la città di Spoleto (PG) sarà il “cuore” dell’iniziativa di gaming, organizzata dall’Associazione Italia Langobardorum in collaborazione con Maker Camp, che coinvolgerà tutte le sette località del sito seriale UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" che oltre alla Basilica di San Salvatore a Spoleto (PG) ed al Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (PG), ricomprende: l’area della Gastaldaga e il complesso episcopale a Cividale del Friuli (UD), il monastero di San Salvatore - Santa Giulia e l’area archeologica del Capitolium a Brescia, il Castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria Foris Portas a Torba e a Castelseprio (VA), il Complesso di Santa Sofia a Benevento e il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo (FG).

Due giornate di gioco gratuite promosse con l’obiettivo di presentare ufficialmente al pubblico, in modo coordinato, le due nuove mappe Longobarde ideate per il videogioco Minecraft (sabato 13 aprile) e proporre ai partecipanti una giornata di gioco di ruolo grazie all’avventura fantasy a tema longobardo “Prima che il Gallo Canti” (domenica 14 aprile).

La manifestazione di sabato 13 aprile, che si terrà alle ore 15.30 presso Palazzo Mauri di Spoleto (Prenotazione obbligatoria Sistema Museo – spoleto@sistemamuseo.it – tel. 0743 224952), segnerà il lancio ufficiale delle due mappe Longobarde scaricabili gratuitamente dallo store per il videogioco Minecraft; e prevede la presenza concomitante dei giocatori partecipanti, in ciascuna delle sette località del sito seriale UNESCO dei Longobardi in Italia, collegate tra loro per l’occasione in diretta streaming (Per altre informazioni e prenotazioni: https://longobardinitalia.it/eventi/minecraft-longobardi/).

Centro ideale dell’iniziativa, sarà la città di Spoleto (Pg), dove saranno presenti Danilo Chiodetti, Presidente dell’Associazione Italia Langobardorum e Assessore del Comune di Spoleto, in compagnia di Marco Vigelini, fondatore e CEO di Maker Camp.

"Quello dei Longobardi in Italia è uno dei pochi siti UNESCO ad aver intrapreso la via del gaming, una via innovativa, che mira alla valorizzazione dei luoghi coinvolti, e ad avvicinare le giovani generazioni e nuovi pubblici al patrimonio culturale e ai suoi valori”, sottolinea Danilo Chiodetti, presidente dell’Associazione Italia Langobardorum. “Portare, ancora una volta, i Longobardi all'interno di un videogioco come Minecraft”, prosegue Chiodetti, “ci riempie di entusiasmo e siamo certi che, similmente al concorso per le scuole realizzato un paio di anni fa, sarà un successo eccezionale. Rivedere le 7 architetture costruite coi famosi "mattoncini" tipici di Minecraft e giocare tra i monumenti patrimonio mondiale ricostruiti, speriamo sia emozionante per gli utenti come lo è per noi."

L’avventura virtuale porta i giocatori in una tipica città longobarda dell’VIII secolo in cui prendono vita i sette monumenti storici sparsi per la penisola, ricreando atmosfere e architetture di un tempo in stile Minecraft. Dotato di una bussola, il protagonista viene guidato attraverso antiche strade e botteghe, dove missioni speciali come il restauro della Chiesa di Santa Sofia, la protezione degli affreschi nella Basilica di San Salvatore, la rimozione della vegetazione invadente al Tempietto del Clitunno o affrontare strane presenze all’interno della grotta del Santuario di San Michele, diventano occasioni uniche per interagire con la storia.

Sottolinea Marco Vigelini, ceo di Maker Camp: “Con una serie di punti d’interesse e dialoghi a tema, l'esperienza offerta dalla mappa dei Longobardi in Minecraft vuole trovare il giusto equilibrio tra divertimento e apprendimento storico, dove ogni missione diventa una lezione vivente di cultura e patrimonio. Un invito aperto a esplorare, imparare e proteggere insieme l'inestimabile passato longobardo, attraverso un'immersione totale nella storia e nelle tradizioni che hanno segnato un'epoca sfruttando le potenzialità di ingaggio del gaming”.

Spoleto sarà poi alla ribalta anche nella giornata di domenica 14 aprile quando è prevista, presso il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto dalle ore 9.30 alle ore 18.00 una giornata di gioco di ruolo dedicata a “Prima che il Gallo canti”, l'avventura ispirata a “Dungeons & Dragons”, il gioco di ruolo fantasy più conosciuto al mondo, scaricabile per essere giocata dal pubblico anche in autonomia e prodotta dall’Associazione Italia Langobardorum in collaborazione con Gummy Industries.

L'evento, che durerà tutto il giorno, sarà diviso in due turni di gioco, per permettere al maggior numero di persone di partecipare. Il Primo turno alle 9:30 e il secondo alle 15.00. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/prima-che-il-gallo-canti-a-spoleto-tickets-875915194927.

L’avvenuta di “Prima che il Gallo canti”, ideata e scritta da Emilio Palmerini e Giada Taribelli, con un antefatto a fumetti sceneggiato e illustrato da Francesco Mazziotta del collettivo “Non Dire Draghi”, conduce idealmente i giocatori al tempo della dominazione longobarda in Italia, tra il 568 e il 774 d.C., all’interno di una comunità monastica che assiste al verificarsi di inspiegabili sparizioni, con la soluzione del mistero affidata a un gruppo di avventurieri, corrispondenti ai personaggi interpretati dai giocatori, che sono stati immaginati in rappresentanza di ciascuno dei sette luoghi del sito seriale Unesco dei Longobardi in Italia.

Finalità delle iniziative di gaming proposte dall’Associazione è quella di contribuire a diffondere la conoscenza del sito seriale UNESCO dei Longobardi in Italia tra le nuove generazioni e non solo, migliorando la comprensione del mondo culturale longobardo e ribaltando quella rappresentazione negativa dei Longobardi, associati all’idea di “barbarie” e di “decadenza”, che la storiografia recente ha smentito, sottolineandone la fondamentale capacità di aver assimilato la tradizione romana, la spiritualità del Cristianesimo, l’influenza Bizantina e i valori germanici, dando vita ad una nuova ed originale cultura.

Le Mappe Minecraft il Gioco di Ruolo “Prima che il gallo canti” e gli eventi correlati si inseriscono nell’ambito del progetto “Longobardi in viaggio verso nuovi scenari” a valere sulla Legge 77/2006 del Ministero della Cultura “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”.