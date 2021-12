LO STUDIO-CONVEGNO Quelle pitture dell’Ipogeo dei Volumni sono perdute ma… non del tutto

Quelle pitture dell’Ipogeo dei Volumni sono perdute ma… non del tutto. Un convegno fiorentino ci svela tecniche futuribili. Ci saremo anche noi perugini. È possibile ricostruire profili e identità di quanto non è più visibile? Questa la sfida fra tecnologia e orgogliosa rivendicazione degli Etruschi perugini di oggi. Il tema verrà affrontato domenica 19 dicembre al XVII Incontro nazionale di Archeologia viva che si svolgerà al Palazzo dei congressi di Firenze. Nel quadro di “Tourisma, Salone internazionale del turismo archeologico”. Ci saranno la direttrice del Manu, Maria Angela Turchetti, la Velimna ponteggiana, con presidente Palmerini e figuranti, gli assessori comunali Leonardo Varasano, Gabriele Giottoli e Margherita Scoccia.

Alle 14:30, si parlerà su “La porta dell’Ade. Le pitture ‘perdute’ dell’Ipogeo dei Volumni”. Le pitture “perdute” saranno messe sotto la lente delle nuove indagini archeometriche, cioè della tecnologia MXH, in grado di svelare colori e dettagli ormai scomparsi di millenarie pitture parietali e decorazioni architettoniche. Spiega il comunicato: “Si tratta del metodo Multi-illumination Hyperspectral Extraction, sviluppato dal CNR di Pisa e da Vincenzo Palleschi, ricercatore senior del CNR e docente di Archeometria all’Università di Pisa, insieme a Luciano Marras di Art-Test Pisa e al team di Pegaso srl Archeologia Arte, Archeometria di Roma”.

Fondamenti scientifici. “Si basa sull’estrazione di informazioni contenute in una serie di immagini multispettrali. Il set di foto è manipolato nelle bande di luce del visibile, ultravioletta e infrarossa. Tramite algoritmi statistici elaborati dal CNR le immagini vengono poi sviluppate fino a svelare nuovi dettagli”. Prospettiva certamente interessante. Che ci consentirà di far luce su quanto è scomparso, ma potrebbe in qualche modo riaffiorare e tornare a vivere.