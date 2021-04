Linea Verde Tour in Umbria: ultima puntata sulle orme di san Francesco

L'ultimo dei quattro appuntamenti con la trasmissione RAI realizzata in collaborazione con l’assessorato regionale al turismo e condotto da Federico Quaranta e Peppone toccherà i luoghi del Poverello e altre suggestive mete della provincia di Perugia

Si concluderà il 24 aprile, con la quarta ed ultima puntata (ore 12 su Rai1), il viaggio di Linea Verde Tour in Umbria. Il programma è stato realizzato in collaborazione con l’assessorato regionale al turismo e condotto da Federico Quaranta e Peppone.

Tema dell'ultima delle quattro puntate sarà il cammino di Francesco. Si tratta di un viaggio nella provincia di Perugia sulle orme del Poverello, partendo da Assisi, il suo luogo di nascita. Si proseguirà poi verso nord, passando per la città di “pietra”, Gubbio, con il suo fascino immutato. Sarà poi la volta di Citerna, la porta nord dell’Umbria e uno dei borghi più belli d’Italia.

Non mancherà il passaggio dal bosco di Assisi, tra arte e natura. A Città di Castello verrà scoperto un piccolo paradiso di frutti antichi, una preziosa eredità da coltivare, e ancora le dolci colline umbre con i vigneti di Valfabbrica, un esempio di agricoltura biologica che sfida il cambiamento climatico. Sarà inoltre possibile conoscere l’antica tradizione della ceramica di Deruta famosa in tutto il mondo. Il viaggio proseguirà alla scoperta della città etrusca di Perugia e dell’arte della tessitura umbra, una lunga storia oggi diventata una vera icona del “Made in Italy”.

Il percorso riprenderà le tappe del sentiero francescano: come moderni pellegrini, sarà possibile rivivere i miracoli del Santo attraverso i luoghi che testimoniano il suo passaggio. Un itinerario che includerà paesaggi naturali suggestivi, luoghi sacri e tradizioni, affrontato con mezzi moderni, ecologici e sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.