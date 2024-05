Un curato di campagna prestato alla città, la vita di monsignor Giovanni Battista Tiacci in un libro

Prezzo non disponibile

Sarà presentato lunedì 6 maggio, alle 21, nell’ambito dei festeggiamenti del 65° anniversario del SS.mo Crocifisso di San Fortunato della Collina (28 aprile – 12 maggio) il libro dal titolo: “Monsignor Giovanni Battista Tiacci. Un curato di campagna prestato alla città” a cura di Antonella Poccioli, per i tipi dell’Editrice Tau.

Il testo è dedicato alla figura di uno dei sacerdoti contemporanei della comunità diocesana perugina, che hanno lasciato un segno indelebile in ambito spirituale, pastorale, sociale e nei rapporti con le Istituzioni civili e culturali cittadine e regionali.

Mons. Giovanni Battista Tiacci (1936-2021) è stato parroco di San Fortunato per 40 anni e per lungo tempo canonico camerlengo della Cattedrale di San Lorenzo e direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali.

Oltre ad essere “un curato di campagna prestato alla città” – la pubblicazione a lui dedicata riassume bene questa sua peculiarità –, è stato una delle “colonne portanti” della Chiesa diocesana, fine studioso e cultore di opere d’arte sacra e non solo, prodigandosi alla loro conservazione e valorizzazione.

È venuto a mancare il 3 gennaio 2021, il terzo sacerdote diocesano a perdere la vita a seguito del Covid-19.