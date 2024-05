Il conflitto politico a Perugia tra XIV e XV secolo, appuntamento con la storia della città

Appuntamento con la storia perugina venerdì 31 maggio alla Sala Binni della Biblioteca Augusta di Perugia, alle ore 17, con la presentazione del volume "Il conflitto politico a Perugia tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo" Arturo Maria Maiorca, Intermedia edizioni.

"Il XIV secolo per diverse ragioni ha rappresentato uno spartiacque per la storia comunale di Perugia. All'inizio del Trecento la città, infatti si presenta al massimo del suo splendore, egemone nella regione e che può rivolgersi, quasi come un pari alle altre grandi realtà comunali, quali Firenze e Siena, a partire dagli anni Cinquanta, con la ripresa di una politica attiva dei papi e con le conseguenze della crisi, il comune entra in un periodo di torbidi che porteranno alla presa della città da parte di Braccio Fortebracci. In questo volume si vuole, quindi indagare le cause di questo collasso e il ruolo dello scontro politico, individuando gli attori, le fazioni politiche, i personaggi come Biordo Michelotti, Braccio da Montone, i papi e i grandi signori italiani che calcano la scena della Perugia di fine Trecento e del primo quarto del Quattrocento" si legge nella presentazione del volume.

Interverrà, oltre all'autore, Leonardo Varasano, docente di Didattica della storia all'Università degli Studi di Perugia.