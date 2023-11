"Perugia 1943-1945", storie di soldati, civili e passaggio del fronte alla Fondazione Ranieri

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Giovedì 9 novembre, alle ore 17.30, presso Palazzo Sorbello (piazza Piccinino, 9 Perugia), verrà presentato l’ultimo “Quaderno della Fondazione Ranieri di Sorbello” intitolato “Perugia 1943-1945” a cura di Ruggero Ranieri (Bologna Pendragon 2023).

Il volume, distribuito dalla Fondazione Ranieri di Perugia (service@fondazioneranieri.org al costo 20 euro) è un’iniziativa del Comitato 1859 XX Giugno 1944 che offre una corposa raccolta monografica di contributi storici sulla guerra e sulla Liberazione di Perugia e dell'Umbria del periodo della Campagna d’Italia. Tra queste la monografia sull’aeroporto di Perugia-Sant'Egidio che ospitò nel corso della Seconda guerra mondiale numerosi reparti combattenti italiani e tedeschi prima e in seguito inglesi, canadesi e sudafricani, operando come base avanzata per varie azioni belliche delle contrapposte forze aeree dell'Asse e Alleate, e oggetto di una elaborata missione di sabotaggio angloamericana, nonché di devastanti bombardamenti e distruzioni varie di piste ed edifici.

Nel corso della presentazione sono previsti interventi del colonnello Giovanni Riccardo Baldelli e del ricercatore Gianni Bovini, coordina i lavori Ruggero Ranieri, Presidente della Fondazione, con la partecipazione di vari autori dei contributi presenti nel volume, membri del Comitato 1859 XX Giugno 1944.