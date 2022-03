LETTI PER VOI Il corpo estraneo, autobiografia di Simona Marchini. In maggio la presentazione alla Stranieri

LETTI PER VOI “Il corpo estraneo”, autobiografia di Simona Marchini. Una vita tra arte, musica e teatro (Baldini&Castoldi, p. 236, euro 18).

Una vita interessante e non priva di snodi dolorosi. Di famiglia comunista (il nonno Sandro era stato il costruttore della Casa del Popolo di Moiano), aveva imparato a leggere sulle pagine de “L’Unità”, mentre col nonno materno, Vincenzo, aveva sperimentato la magia della creatività.

Simona aveva respirato la politica e l’antifascismo dalla prima poppata, essendo stata la mamma staffetta partigiana. Educata all’arte, alla musica, alla bellezza, Simona cresce nella seduzione del mondo della cultura e dello spettacolo. Il padre, affermato costruttore con la passione dell’arte, fonda la Galleria Nuova Pesa, che lei stessa oggi ha rilanciato e dirige, con dedizione competente. Grandi incontri, fra i quali quello con Jannis Kounellis, uomo difficile e generoso, che anche il sottoscritto ha avuto in sorte di incontrare.

Varie, ma non fortunate, le storie d’amore. Conosce l’esperienza della maternità e quella della perdita. Stabilisce rapporti d’amicizia e collaborazione con figure eminenti del milieu artistico e culturale internazionale.

Incontri e scontri, illusioni e disillusioni. Coltissima in materia di arte musicale (anche cantante, regista, organizzatrice di eventi) approda alla televisione dove si costruisce un personaggio intriso di autoironia (auspici Arbore, Pazzaglia, Romolo Siena). Poi anche il cinema e il teatro.

Un successo ampiamente motivato, oltre che coltivato con impegno e modestia assoluta. Tanto da essere accettata in un mondo, come quello teatrale, in cui era entrata – e forse considerata – come “corpo estraneo” (da qui il titolo del suo bel libro).

È stata creatrice e animatrice del Todi Festival, supportando la città di Jacopone, ma sopportando anche gli oneri di una gestione finanziaria perdente. Sebbene con spettacoli di assoluta eccezionalità. Fu congedata dai “nuovi vincitori” senza tanti complimenti, riportandone una ferita che ancora brucia.

Tanti gli incontri importanti e forti i sentimenti d’amore e d’amicizia, testimoniati da una lealtà e una generosità uniche. Una dazionalità tipicamente femminile, una sensibilità straordinaria. Scorre una galleria di personaggi grandi e grandissimi, ma anche piccoli e meschini, avidi e avari, mediocri e supponenti.

Oggi scrive “Dopo tante esperienze che mi hanno arricchito, credo tuttora che soltanto gli affetti siano capaci di non farti sentire un ‘corpo estraneo’, ma una persona inclusa e coinvolta nel grande spettacolo della vita”.

Ho parlato con Simona poco tempo fa [ Chiacchierata con Simona Marchini. Mi sento umbra fino al midollo… e anche perugina, grazie a Vaime (perugiatoday.it) ], complice l’amico Umberto Marini, per organizzare una presentazione di questo libro all’Università per Stranieri, il prossimo 17 maggio. Proporremo questo volume bello e non riassumibile. Un libro scritto bene, come non sempre capita di intercettare perfino tra quelli sfornati dagli scrittori di professione. Perché lo scrivere non è solo tirocinio, ma anche dote innata, capacità e umanità, voglia di raccontarsi senza ipocrite reticenze.

A Palazzo Gallenga saranno con noi il musicista Stefano Ragni, a suggerire spunti verdiani (a supporto del monologo “Croce e delizia… signora mia”) e il rettore della Unistra Valerio De Cesaris. Simona racconterà di sé e proporrà delle chicche di monologhi e riflessioni uscite dalla sua penna e dal suo cuore. Lo farà con semplicità e in piena sincerità. Come suo costume.

Ci farà divertire e sorridere. Ma anche pensare. Come solo riesce a fare chi è artista nella mente e nel cuore. Chiamando, a testimoni della propria avventura esistenziale, l’intelligenza e l’umorismo, il dolore e la pietà.