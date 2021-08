L’Isola del Libro apre con la celebrazione del decennale di Umbria Ensemble. Una compagine musicale fondata da Luca Ranieri e Maria Cecilia Berioli, complici nell’arte e nella vita. Cittadini del mondo, tanto che non c’è continente, auditorium o teatro di prestigio che non abbiano saggiato e assaggiato. Un gruppo a struttura modulare, che spesso si amplia in relazione a programmi e progetti.

Italo Marri, splendido anfitrione, stimola ricordi e memorie di esperienze condivise. Perché la stessa Isola è stata palestra di ardite sperimentazioni. Ne ricordiamo quella con Cristiano Malgioglio, le cui musiche Umbria Ensemble voltò al classico con esiti di classe. Senza dimenticare, sempre all’Isola del libro, l’incontro con Peppe Vesicchio, musicista di rango. Insomma: nove anni a braccetto e strizzandosi l’occhio.

Ciascuno dei due “soci-fondatori” ha fatto però un proprio percorso. Luca all’orchestra Rai di Roma e Napoli. Maria Cecilia anche a teatro, con attrici del calibro di Paola Gassman. Ma c’è anche tanto altro che sarebbe lungo riferire.

Ma da cosa nasce la simbiosi fra i Cafè Letterari dell’isola e Umbria Ensemble?

Cosa c’entra la musica con la letteratura? C’entra, sottolinea Marri. Se è vero che l’opera lirica, o anche la non banale canzonetta, vede convergere un talento letterario e un musicista sul comune obiettivo di “commuovere”, ovvero muovere cuore e intelletto a riflettere su noi stessi e sulla comune avventura esistenziale. Vogliamo ricordare Prévert-Cosma o Mogol-Battisti? Se non ci piacciono Verdi e Francesco Maria Piave (leggi Dumas).

A chiudere, un concertino beethoveniano come ‘premio fedeltà’. A Passignano, in piazza Garibaldi, una serata di festa con tanti amici, accorsi a confermare stima e sentimento. Perché la musica unisce.