Lettura ad alta voce, riprendono gli appuntamenti del circolo dei lettori di Magione

Letture ad alta voce per stimolare i bimbi. Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri del Circolo lettori ad alta voce (LaAV) di Magione costituitosi a seguito del progetto “Donatori di voce tra podcast e audiolibri e sviluppi futuri” promosso dal Comune di Magione e coordinato da Gianluca Iadecola formatore e conduttore degli allievi del corso di lettura espressiva di Rinoceronte Teatro con Alessandro Ruta, e Michele Volpi formatore accreditato Nati per Leggere.

Il primo appuntamento si terrà online venerdì 8 ottobre alle ore 21 nella piattaforma che verrà comunicata tramite email.

Chi partecipa può scegliere una o due pagine da un libro e leggerle ad alta voce condividendole con gli altri.

Per partecipare all'incontro online si può scrivere nella sezione commenti dell’evento creato sulla pagina Facebook Circolo LaaV Magione oppure inviando una mail a circololaavmagione@gmail.com.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare i progetti dell’associazione che sarà ospite giovedì 7 ottobre, ore 17.30, a Perugia nella Biblioteca San Matteo degli Armeni dell’iniziativa organizzata dalla stessa biblioteca, nell’ambito di Umbrialibri, “Prendersi cura delle parole” letture ad alta voce dalle opere finaliste al premio Severino Cesari a cura di lettori/lettrici progetto del Leggi Per Me e del Libro Parlato Biblioteca San Matteo degli Armeni e del Circolo LaAv Pg e Magione. I testi saranno resi disponibili al prestito anche attraverso la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine. Letture ad alta voce dai libri delle scrittrici presenti a Umbrialibri 2021.