Libri, "Fotogrammi" di Fabio Angelino: "Ritratto di una famiglia normalmente diversa"

Famiglia, disabilità, comunicazione o mancanza di essa. Sono questi gli ingredienti del romanzo “Fotogrammi” pubblicato da Fabio Angelino per la Bertoni Editore.

Il romanzo narra la storia di due fratelli, Luca e Lorenzo. Sono fratelli, ma non potrebbero essere più diversi, sia fisicamente che caratterialmente. Già, perché il maggiore dei due, Luca, è affetto da una disabilità che lo spinge a vivere in un mondo tutto suo fatto di vecchi film, di intere sequenze e dialoghi cinematografici imparati a memoria. È lui ad essere maggiormente coccolato dalla madre proprio per questo motivo, per questa sua “diversità” che lo rende ai suoi occhi ancora indifeso come quando era molto piccolo.

Lorenzo, invece, è l’esatto opposto: grande, forte, ma con la necessità di crescere anche emotivamente molto in fretta per potersi prendere cura di questo fratello “disabile” che adora e che odia al tempo stesso e per cui prova lo stesso sentimento ambivalente che ha verso la madre Marta.

Dal canto suo la donna prova con ogni mezzo a fare da collante, da parafulmine per i due figli. Li ama entrambi dello stesso amore che, però, spesso non riesce a dimostrare se non con qualche goffo tentativo.

Al di là della trama molto interessante è anche lo stile di scrittura di Fabio Angelino. Uno stile che ricorda molto la aceneggiatura di quei film tanto amati da Luca. Il lettore viene accompagnato per mano ad osservare ogni dettaglio di ciò che circonda i protagonisti sia dal punto di vista fisico che da quello delle emozioni. Ma il narratore non lascia nulla al caso.

È lo stesso autore Fabio Angelino presentare i protagonisti di questo che definisce “il mio romanzo più maturo, che parla di me senza parlare di me”.

Come è nato Fotogrammi?

“Non ricordo mai come sia nata l’idea di un romanzo, penso che sia sempre una sorpresa anche per me. Sicuramente all’inizio l’idea che avevo, la storia che immaginavo, era differente a quella che poi si è trasformata in Fotogrammi. Volevo scrivere un romanzo più leggero, meno cupo. Una commedia che riflettesse il mio bisogno di sentirmi più leggero. Ma poi, come spesso mi accade, ho stravolto completamente le mie intenzioni iniziali, ed è nato il mio romanzo fino ad ora più maturo, che parla di me senza parlare di me”.

Chi sono Luca e Lorenzo?

Luca e Lorenzo sono l’uno il contraltare dell’altro. Luca ha un occhio strabico, una malformazione a una gamba, un disturbo dell’apprendimento e una passione viscerale per il cinema, soprattutto per quei film in bianco e nero interpretati da attori iconici.

Lorenzo, invece, è un fratello minore costretto a crescere in fretta. È un ragazzo tanto alto e forte quanto fragile, appesantito da alcune responsabilità che non si dovrebbero avere a quell’età. È un ragazzo che soffre in silenzio, che vorrebbe urlare al mondo lo sgomento che prova di fronte a una vita che non lo ha mai accolto e protetto. Non puoi chiedere a un ragazzino di essere un uomo, ma questo è quello che spesso accade in questo mondo.

Il personaggio femminile è Marta, la mamma. Come è questa donna?

Marta non è un’eroina, ma non è nemmeno un antieroe. È una donna che paga le proprie scelte e gli errori commessi. Nella vita capita di sbagliare e superare indenni i miasmi dei propri errori, nel suo caso ogni sbaglio è un macigno che pesa enormemente sulla propria coscienza e sulla propria quotidianità. È una lottatrice che ogni tanto si concede qualche debolezza, una mamma che cresce due figli con tenacia. A volte pecca di ingenuità e troppo amore. Se si può considerare l’amore troppo una pecca.

La disabilità è un argomento tabù. Tu ne hai parlato con grande naturalezza. Puoi dare una definizione?

Non saprei darne una definizione, posso solamente dire che una volta accettata, da se stessi e da chi ci vive accanto, può in qualche modo alleggerirsi. Naturalmente detta così sembra una generalizzazione, e forse un po’ lo è. Ci sono vari livelli di disabilità. Alcune più gravi, altre più lievi. Ed ognuna va approcciata in modo differente.

Uno dei temi del romanzo è anche l’incomunicabilità. Come mai questi personaggi non riescono a parlare tra loro?

Questi personaggi son figli dei nostri tempi. Non voglio risultare troppo retorico e banale, ma sembra che adesso che comunicare sia molto più facile, che per raggiungere le persone sia sufficiente un click, ascoltarsi stia diventando sempre più difficile Le persone si perdono, le famiglie implodono, i ragazzi si sentono soli. non dico che tutto questo sia figlio solo dell’incomunicabilità, ma penso che questa difficoltà a connettersi con chi ci sta accanto renda tutto più torbido e difficile.

L’autore

Fabio Angelino è nato a Biella nel 1990. Nel 2015 esordisce con il romanzo Oliver (Porto Seguro Editore). La sua seconda opera Il mio migliore amico (Lettere animate, 2017) viene inserita nella classifica annuale di qualità dell’inserto “La lettura” (Corriere della sera). Nel 2021 pubblica il suo terzo romanzo “Quando decisi di non provar più sentimenti” (Augh! Edizioni).