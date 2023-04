Dante Alighieri e la storia dei libri antichi, un ciclo di incontri della Fondazione Carletti Bonucci

Tornano a maggio gli incontri della Fondazione Orintia Carletti Bonucci con tre appuntamenti che avranno come protagonisti Fabio Massimo Bertolo (3 maggio), direttore della Finarte auctions, Silvia Argurio (10 maggio), assegnista della Sorbonne Nouvelle di Parigi, e Roberto Antonelli (24 maggio), Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Tra i grandi esperti di libri al mondo, Bertolo parlerà della propria esperienza trentennale presso svariate case d’asta: tra le sue mani sono passati l’Officiolo di Francesco da Barberino, la Suma de Arithmetica del Pacioli, il postillato autografo delle Prose di Bembo, il Sidereus Nuncius di Galilei, diverse missive di Leopardi, l’ultima lettera di Poe, l’archivio di Ungaretti, i Taccuini di Gadda, e così via.

Silvia Argurio si occuperà delle interpretazioni “esoteriche” dell’opera dantesca, molto in voga a partire dai primi decenni dell’Ottocento. Illustrando l’intreccio fra storia della critica e rappresentazioni artistiche, la conferenza seguirà il percorso segnato dai più celebri personaggi che si sono occupati dell’esoterismo di Dante.

Roberto Antonelli proporrà di leggere la Commedia come un gigantesco teatro della memoria e del mondo, costruito su fitte relazioni intertestuali: memoria delle molteplici manifestazioni, meravigliose e tragiche, dell’animo umano. Per questo il poema è anche e innanzitutto una gigantesca macchina elaboratrice di giudizi sui comportamenti e le emozioni degli esseri umani. Implica quindi una riflessione complessiva e appassionata sulla giustizia: un’esigenza destinata a perpetuo inappagamento e dunque eternamente riproponibile. La giustizia divina e quella umana sono rappresentate attraverso la soggettività dirompente di Dante in quanto Autore e in quanto Personaggio: due aspetti solo talvolta sovrapponibili che producono continue occasioni di drammatizzazione, di dubbio e di conflitto, nelle quali il lettore – di fatto il terzo protagonista della Commedia – è costantemente chiamato a confrontarsi e interagire, ancora oggi.