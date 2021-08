Libri della perugina Morlacchi: L’Italia dal Risorgimento alla Repubblica”: una raccolta di saggi dello storico Gian Biagio Furiozzi

RIPIANI. Sugli scaffali “L’Italia dal Risorgimento alla Repubblica”. Una raccolta di saggi dello storico Gian Biagio Furiozzi (Morlacchi editore). Alcuni sono inediti, altri comparsi in riviste di settore o atti di convegni. Ma sonno accomunati da originalità di visione e facilità di racconto. Càpita di rado di leggere di storia patria senza lo sbadiglio. Causa lo stile, i nodi intricati e gli snodi ostici di date e dati, la congerie di fatti tale da ingenerare confusione. Non è questo lo stile del nostro Gian Biagio Furiozzi che ci propone venti saggi da divorare con gli occhi e con la mente.

Ampio il ventaglio di argomenti: ruolo della Massoneria, Garibaldi e Dante (ne abbiamo parlato qui INVIATO CITTADINO Garibaldi ammiratore di Dante, la scoperta dello storico Gian Biagio Furiozzi (perugiatoday.it), Francesco Giuseppe visto dagli Italiani, interventisti e neutralisti di casa nostra, biennio rosso… e tanto altro. Il libro si può leggere in modo non sequenziale, applicando il decalogo dei diritti del lettore di Alain Pennac. Nel senso che si può scegliere di delibare un argomento con priorità rispetto agli altri, in quanto maggiormente rispondente a interessi personali.

Ma una cosa è certa: lo leggerete tutto e ri-leggerete qualche monografia particolarmente interessante. Lo affermo in serenità di coscienza: Gian Biagio, oltre che storico di vaglia, è della razza dei giornalisti alla Montanelli-Gervaso che riuscirono a far digerire la storia d’Italia agli Italiani, raccontandola con precisione e stile accattivante. Potrei dire anche “alla Denis Mack Smith”. Senza esagerare, ma con cognizione di causa.