"L'uomo invisibile" di Sauro Pellerucci vince lo "Switzerland Literary Price"

Sauro Pellerucci, imprenditore umbro conosciuto in tutta Italia, con il suo inedito "L'uomo invisibile" ha vinto il primo premio al concorso internazionale di letteratura "Switzerland Literary Price". La cerimonia di premiazione si terrà il 25 settembre a Mendrisio in Svizzera. Il romanzo inedito che riceve questo importante riconoscimento e che prossimamente sarà pubblicato, narra eventi scaturiti dalla fantasia dell’autore e ambientati a in Umbria. Sauro Pellerucci ha già pubblicato testi letterari, alcuni dei quali stanno concorrendo in importanti rassegne a livello nazionale.