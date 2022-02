Centro storico, la libreria Mannaggia festeggia 5 anni: febbraio speciale insieme ai lettori

"Una libreria è aperta, vive e cresce grazie ai suoi lettori che la abitano". La libreria del centro storico di Perugia, Mannaggia, festeggia cinque anni. "Febbraio è un mese speciale - raccontano i librai Carlo e Francesca - , il mese del compleanno della libreria Mannaggia, cinque anni di libri con voi che, anche se in un periodo così complicato, meritano di essere festeggiati".

E ancora: "Per tutto il mese di febbraio ci sarà il 5% di sconto su tutto quello che è presente in libreria e durante la settimana del compleanno (dal 14 al 20 febbraio) altre sorprese in arrivo. Un piccolo ma simbolico modo per spegnere le candeline e fare festa con i lettori che scelgono quotidianamente la libreria indipendente di via Cartolari e che hanno trovato dentro il pianeta Mannaggia una libreria di fiducia e un luogo amico".

La presentazione - A febbraio ricominciano gli incontri dal vivo organizzati dalla libreria Mannaggia e dall'Osteria Il Gufo. Appuntamento il 4 febbraio alle 18 all'osteria con Francesco Gaggia e il suo "Pale", un racconto grafico dedicato a uno dei luoghi più suggestivi dell'Umbria. A dialogare con l'autore Sonia Bagnetti (Presidente dell'associazione AboutUmbria e coordinatrice Redazione AboutUmbria magazine) e Claudio Ferracci (Direttore della Biblioteca delle Nuvole - biblioteca comunale dei fumetti e dell’illustrazione). Per accedere all'evento è necessaria la prenotazione, via Facebook o via mail, per un massimo di 15 persone munite di green pass.

Il libro - Un bosco sacro. Un eremo incastonato in una parete di roccia. Un uomo solo e febbricitante che qui, in una notte di tormenta, vive una drammatica esperienza metafisica, tra oscure presenze fluttuanti e il retaggio di antichi culti pagani. Una meditazione grafica sulla dimensione esistenziale e sull spirito dei luoghi, un invito a ritrovare la percezione e il rispetto di ciò che potremmo definire ‘l’anima della terra’. Un racconto grafico dedicato a una divinità pagana e ambientato in uno dei luoghi più suggestivi dell'Umbria, l'eremo di Santa Maria Giacobbe presso Pale, Foligno.