Liberare dalla tratta le schiave della prostituzione: a Perugia compie 20 anni il "Gruppo Goel"

Sono passati 20 anni da quando il sacerdote don Aldo Buonaiuto iniziava ad accendere una luce sulle tenebre della prostituzione schiavizzata presente sulle strade di Perugia. Con la presenza e la spinta carismatica di don Oreste Benzi, (fondatore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII), erano già da diversi anni che si avvicinavano le giovanissime donne sfruttate e con l’ausilio e la collaborazione delle forze di polizia venivano scovati gli aguzzini del racket del meretricio.

La presenza costante nel territorio sollecitava le istituzioni ad agire con fermezza contro una piaga che venti anni fa era molto presente in alcune zone della città. In questi giorni nasceva su ispirazione di don Aldo il “gruppo Goel”, un insieme di persone che rispondevano all’invito di riscattare (Go’El, termine utilizzato nel giubileo nell’Antico Testamento per liberare gli schiavi) e farsi strumenti per liberare le ragazze schiavizzate. Era necessaria l’azione determinante delle unità di strada della Giovanni XXIII ma anche la preghiera. Così nacque il Rosario sotto il cielo sulle strade buie delle “donne crocifisse”.

Da allora fino a oggi

Ogni sabato dell’anno a mezzanotte centinaia di persone si sono ritrovate a pregare ed invocare la Vergine Maria per chiedere la liberazione delle schiave.

A Pian di Massiano, è stato creato un vero e proprio "santuario sotto il cielo", senza pareti di cemento ma con i mattoni vivi di uomini e donne, che hanno con straordinaria fedeltà portato avanti questa preghiera e vicinanza alle vittime della tratta.

In 20 anni questa iniziativa ha provocato l’uscita di molte giovani dalla tratta, che vedendo il gruppo Go’El stare lì per loro hanno trovato la forza di scappare. Ci sono state conversioni e cambiamenti di vita anche dei cosiddetti “clienti” pentiti, sono nate vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, sono stati coinvolti numerosi movimenti ecclesiali, tantissimi giovani, prelati, personalità istituzionali e tanti giornalisti.

Questa esperienza non si è mai fermata tranne nel periodi dei lockdown per il Covid. E ora ogni primo sabato del mese ha ripreso il suo appuntamento.

Sabato 7 Maggio alle ore 22 il Grppo Goel di Perugia sarà ancora una volta dopo 20 anni insieme per queste “donne crocifisse” (presso il parcheggio del Pala Barton), pregando per quelle che non ce l’hanno fatta, morendo a causa del racket, e per quelle che sono state liberate e per chi è ancora preda degli aguzzini. Un anniversario che porta un grande significato di speranza e liberazione.