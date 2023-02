Letture gotiche, ma a luci spente: appuntamento per M'illumino di meno alla sala della Vaccara

Prezzo non disponibile

Il 16 febbraio alle 17, alla sala della Vaccara a Perugia, la Libreria In Altre Parole (Mondi d'inchiostro), in collaborazione con il Comune di Perugia, organizza "Letture gotiche... A luci spente" in occasione della "Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili- M'illumino di Meno".

Un dialogo teatrale e divulgativo pensato per rileggere, sotto una "luce" diversa, opere sorprendentemente gotiche del panorama culturale internazionale.

A luci spente succedono cose inaspettate e si accendono quei desideri più profondi che solo l'arte e la letteratura hanno saputo sondare.