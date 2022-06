Letture ad alta voce di storie affascinanti, giochi e tante emozioni per un pomeriggio al nido d’infanzia di Spina

L’anno educativo volge al termine ed è arrivato il momento dei saluti e della consegna dei diari dei bambini alle famiglie. Per la festa di fine anno al nido d’infanzia di Spina di Marsciano è stata organizzata una grande festa con la scrittrice Lisa Bresciani che allieterà tutte le bambine e tutti i bambini che hanno frequentato il nido nell’anno educativo 2021/2022.

L’evento è programmato per il 29 giugno alle ore 17 all’interno del giardino del nido. “Da sempre la festa di fine anno è l’occasione per la consegna dei diari alle famiglie e dopo tanto tempo si ritorna finalmente in presenza – sostiene Mariateresa Briamonte coordinatrice infanzia Polis – I genitori si incontreranno nel giardino del nido per condividere il momento più bello con il loro bambini, gli amici, i fratelli e le sorelle. Il piccolo grande evento segnerà sicuramente un passaggio importante soprattutto per chi a settembre inizierà la scuola dell’infanzia. La consegna del diario è il gesto metaforico che contiene quella valigia di esperienze vissute del bambino fuori dall’ambiente familiare e che in qualche modo rappresenta un vero e proprio passaggio di consegna dalle educatrici alle famiglie, proprio per questo, abbiamo promosso l’evento della lettura ad alta voce rivolto a tutti i bambini, arricchito poi dai laboratori e momenti conviviali. L’evento sarà emozionante, susciterà commozione e grandi entusiasmi fra tutti i presenti – conclude Maria Teresa Briamonte - Ringrazio calorosamente Lisa Bresciani per il suo contributo, le educatrici Fabiola, Donatella e Martina per il gran lavoro svolto, infine e non per ultima la nostra cuoca geniale Emma che ha contributo a rendere le giornate vissute dai bimbi al nido sempre più gustose con le formidabili merende e gli appetitosi pranzetti”.

Il compito di narratrice è stato affidato alla scrittrice Lisa Bresciani (“La bambina e il flauto” e “Piccoli miracoli a Casa Glicine”): “La lettura può diventare un mezzo terapeutico con funzione catartica. In sostanza, una lettura che sappia rassicurarci, farci crescere, prendere consapevolezza raccontando emozioni e storie in cui possiamo anche rispecchiarci. La condivisione di una lettura è un potente strumento di comunicazione in grado di abbattere qualsiasi barriera sociale e frontiera culturale, divenendo un momento di autentica condivisione e scambio di idee e impressioni – conclude Bresciani - Credo fermamente nel magico potere delle parole che, unendosi, vanno a formare un racconto davanti al quale, in maniera del tutto unica e intrinseca, proviamo tutti dei sentimenti”.