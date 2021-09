Parco della Pescaia, volontari e amministrazione comunale in prima linea per una giornata di raccolta di rifiuti

Cittadini e dipendenti della Futura Energie a difesa dell'ambiente con l'iniziativa "Puliamo il parco della Pescaia!". Appuntamento sabato 2 ottobre a partire dalle 9.30.

L'iniziativa dell'azienda perugina, a sostegno di Legambiente, prevede l'impegno di dipendenti e titolari, affiancati da cittadini volontari, che armati di tutto il kit necessario per la raccolta dei rifiuti si metteranno al servizio della.

"L'obiettivo è trasformare questo evento in un appuntamento fisso - dichiara il direttore generale Samuele Simonetti - poiché condividiamo i valori di Legambiente e riteniamo che un’impresa come la nostra debba avere visione sostenibile e piedi ben piantati nel territorio".

Il Parco della Pescaia è stato scelto anche per la sua valenza di luogo simbolo di criticità nel panorama cittadino e per questo anche l’amministrazione comunale di Perugia darà il suo contributo all’iniziativa con la presenza dell’assessore Luca Merli. Futura Energie distribuirà il materiale utile alla raccolta, poi si procederà alla pesatura dei rifiuti raccolti per poi consegnarli agli operatori messi a disposizione da Gesenu per il ritiro.