Legalità, cyberbullismo e sicurezza in rete: tre giornate all'Istituto Comprensivo Perugia 4

L’Istituto Comprensivo Perugia 4 inaugura tre giornate sui temi della legalità, del cyberbullismo e della sicurezza in rete: occasioni dedicate alla valorizzazione del rispetto reciproco e del bene comune, in cui gli studenti del plesso Carducci Purgotti incontreranno dapprima il “Movimento delle Agende Rosse”. Tale movimento, voluto da Salvatore Borsellino, fratello del Magistrato Paolo Borsellino, la cui vita, insieme a quella di alcuni agenti di polizia, fu strappata a questo mondo per mano della mafia, nasce al fine di fare verità sulla strage di Via D’Amelio.

Il Movimento delle Agende Rosse vedrà coinvolti gli alunni della Carducci Purgotti nelle giornate di sabato 8 maggio e sabato 22 maggio, alternando un primo incontro di approfondimento del movimento e di sensibilizzazione ad una cultura del rispetto e della verità, che vedrà protagonista Angela Romano, coordinatrice del movimento, ad un secondo momento in cui sarà un testimone diretto a prendere la parola e a parlare ai ragazzi.

Il terzo sabato, previsto per il giorno 5 giugno, sarà dedicato ai temi della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo. In particolare, la dott.ssa Nadia La Pira, psicologa e psicoterapeuta di cui si avvale l’Istituto Comprensivo Perugia 4, illustrerà agli studenti i vantaggi e i rischi della rete, partendo dal momento sociale che tutti viviamo a causa dell’epidemia da Covid19 e fornendo strumenti utili alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché ad un utilizzo consapevole dei dispositivi digitali e della rete in generale.