Passione di Gesù, Com-passione di Francesco: le proposte quaresimali del Sacro Convento di Assisi

L'itinerario quaresimale del Sacro Cenvento di Assisi quest'anno più di sempre propone una serie di iniziative tutte fruibili via web: attraverso i canali social e la rivista web San Francesco.

Filo conduttore della riflessione sarà la meditazione su come San Francesco abbia vissuto la Passione di Gesù Cristo. Lo annunciano i frati conventuali in una nota:

"Nella parte inferiore di alcuni crocifissi medievali dipinti su tavola è rappresentato san Francesco con la testa appoggiata ai piedi di Gesù, in atteggiamento di tenero affetto per lui e di partecipazione al dolore causato dalle ferite sanguinanti, causate dai chiodi della crocifissione. Questi crocifissi rappresentano molto bene i sentimenti di compassione che Francesco provava per il Signore Gesù. Francesco portava nel suo cuore e nel suo corpo la vita stessa di Cristo di cui, come dice il biografo, soprattutto due cose portava impresse nel cuore: 'l’umiltà dell'incarnazione e la carità della passione'.

I percorsi proposti