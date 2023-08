"Le Nozze di Figaro", un finale da tutto esaurito alla sala dei Notari

Grande successo alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia, per la messa in scena de Le nozze di Figaro, nell’ambito della 17esima edizione del Music Fest Perugia. Uno spettacolo in forma semiscenica, tra gli appuntamenti più attesi del festival di musica classica che per quest’anno ha salutato la città, per il quale i cantanti hanno lavorato con passione seguiti dalla docente Francesca Geretto, che ha anche curato la regia dell’opera. “Questa produzione – ha commentato Francesca Geretto – è costituita da cantanti studenti e un cantante professionista, Pavol Kuban, che è stato essenziale in questo lavoro, anche per ispirare la vocalità di altri ragazzi. Un cast eterogeneo che proviene da diverse parti del mondo, come è caratteristica di questo festival”. L’opera concertante de Le nozze di Figaro è stata diretta dal maestro Alessandro Alonzi, uno dei protagonisti di questa edizione del festival come direttore d’orchestra. “Ho avuto modo di dirigere quest’anno diversi talenti del mondo del pianoforte – ha commentato il maestro Alonzi –, ma come italiano sono stato particolarmente felice di poter dirigere questa meravigliosa opera, nata dai due geni di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte, e di poter aiutare questi giovanissimi cantanti a fare una prima esperienza nel mondo della lirica dell’opera, è bello avvicinare i ragazzi a questo mondo e farne scoprire i tesori”.

Grande la soddisfazione per questa edizione del festival diretto da Peter Hermes e Ilana Vered, come confermato anche dal soprano Tiziana Fabietti, responsabile delle sezioni opera e voce del Music Fest Perugia. “Siamo arrivati al termine – ha commentato Fabietti –, siamo molto contenti, ma anche un po’ tristi perché il Music Fest Perugia non è solamente tanta musica, ma è amicizia, legami e un’occasione per visitare Perugia, l’Umbria e l’Italia. I nostri artisti sono entusiasti di questa esperienza, è stata una bellissima edizione per cui dobbiamo ringraziare anche il nostro meraviglioso staff”.