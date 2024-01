“Le nostre avventure” in scena al teatro Morlacchi

Prezzo non disponibile

L’associazione Durante Noi Umbria, insieme alla progettualità nascente Arteinclude, dopo aver portato lo spettacolo “Le nostre avventure” alla sala dei Notari e alla Camera dei Deputati, domenica 21 gennaio alle 17 chiude in bellezza al teatro Morlacchi. Lo spettacolo tra ironia e serietà racconta di quei gesti quotidiani che per molti sono normalità ma che per altri diventano vere e proprie avventure. Ingresso libero.