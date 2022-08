"Le maioliche di Monteluce", storia di un'industria che ha dato lustro a Perugia

La storia industriale di Perugia si arricchisce di un altro capitolo, quella di una fabbrica che ha portato il nome della città in tutto il mondo nei primi anni Venti del secolo scorso. Una fabbrica nata e cresciuta nel cuore di uno dei quartieri storici della città di Perugia: Monteluce.

Fedora Boco, già bibliotecaria dell'Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” e studiosa, ha raccontato, per la prima volta in maniera dettagliata, ricostruendone ogni passo, la vicenda di una delle maggiori manifatture perugine: “Le maioliche di Monteluce”. Il lavoro, stampato da Fabrizio Fabbri per conto dell’Accademia “Vannucci” (Abapress, 20 euro), con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e la Camera di Commercio, presenta anche un ricco apparato fotografico che accompagna le pagine di storia dell’industria perugina.

Lunedì 15 agosto 2022, presso l’ex Coro del Monastero della chiesa di Monteluce, l’associazione culturale “Il Bosco Sacro di Monteluce” propone un doppio appuntamento: dalle 9 alle 19 l’esposizione di una rarissima collezione di maioliche di Monteluce, mentre alle 18 si svolgerà la presentazione del volume “Le Maioliche di Monteluce” con la presenza dell’autrice Fedora Boco e il professor Giulio Busti.